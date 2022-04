‘ഡ്രസിങ് റൂമിലെ അന്തരീക്ഷം വളരെ പ്രധാനം; റോയൽസ് താരങ്ങൾക്ക് നല്ല പരസ്പരധാരണ’

മുംബൈ∙ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ ഉജ്വല വിജയത്തിനു പിന്നാലെ യുവതാരം റിയാൻ പരാഗിനു പ്രശംസയുമായി രാജസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ. പവർപ്ലേ ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ജോസ് ബട്‌ലർ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ എന്നീ ബാറ്റർമാർ പുറത്തായതോടെ ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ പരാഗിന്റെ ഒറ്റായാൾ പോരാട്ടമാണു ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.



മത്സരത്തിനു ശേഷം പരാഗിന്റെ ഇന്നിങ്സിനെക്കുറിച്ചു സഞ്ജു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ, ‘വളരെ മികച്ച വിജയമാണിത്. ആദ്യ 15 ഓവറിൽ ഞങ്ങൾക്കു മോശം തുടക്കമാണു ലഭിച്ചത്. ‍‌

റിയാൻ പരാഗ് എന്ന താരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു പരിപൂർണ വിശ്വാസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 3–4 വർഷമായി റിയാൻ പരാഗിനു ഞങ്ങൾ മികച്ച പിന്തുണയാണു നൽകിയിരുന്നത്. തനിക്ക് എന്താണു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നു പരാഗ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിനു കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ഉദ്ദേശിച്ച ടോട്ടലിന്റെ 10–15 റൺസ് കുറവേ ഞങ്ങൾക്കു നേടാനായുള്ളു. എന്നാൽ 2–ാം ഇന്നിങ്സിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടായില്ല. വിക്കറ്റ് പേസർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അതു ഞങ്ങൾക്കു ഗുണകരമായി.

‘ബാംഗ്ലൂർ ബാറ്റിങ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ഞങ്ങൾ ടോട്ടലിനെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. 200 റൺസിനു മുകളിലാണു വിജയലക്ഷ്യം എങ്കിൽ മത്സരത്തിന് ഒരൊറ്റ ഗിയറേ ഉണ്ടാകൂ. എന്നാൽ നേരേ മറിച്ച് 150 പോലുള്ള ടോട്ടലുകളിൽ ബാറ്റർമാരെ സമ്മർദത്തിലാക്കി ഇന്നിങ്സിന്റെ വേഗം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ടീം ഡ്രസിങ് റൂമിലെ അന്തരീക്ഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ വിക്കറ്റിനെയും ഓരോ എതിരാളിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു പ്ലേയിങ് ഇലവനെ വിന്യസിക്കുന്നത്. അതേ സമയം ടീം അംഗങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ, ഡാർയിൽ മിച്ചെലിന്റെ ഒരോവർ ‍ഞങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമായിരുന്നു.

ഇക്കാര്യം കരുണും മനസ്സിലാക്കി. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ കരുണ്‍ വീണ്ടും ടീമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തും.

145 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ബാംഗ്ലൂരിനെ 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കുൽദീപ് സെൻ, 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, 2 വിക്കറ്റെടുത്ത പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് 115 റൺസിൽ എറിഞ്ഞൊതുക്കിയത്.

