‘ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞാവയെന്നു വിളിക്കുമോ?’; ട്രോളൻമാരുടെ വായടപ്പിച്ച് നിവർന്നുനിന്ന് പരാഗ്!

പുണെ∙ സീസണുകൾ നീണ്ടുന്നിന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കും ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ അതിരുവിട്ട ട്രോളുകൾക്കുമാണ് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും റിയാൻ പരാഗ് അറുതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതും, ടീമിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ സമയത്ത്, ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഇന്നിങ്സിലൂടെ. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ വെറും 31 പന്തിൽ പരാഗ് പുറത്താകാതെ നേടിയ 56 റൺസായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ജീവശ്വാസം.

15.3 ഓവറിൽ 106 റണ്‍സ് ചേർക്കുന്നതിനിടെ ടീമിലെ പ്രധാന ബാറ്റർമാരെയെല്ലാം നഷ്ടമായതോടെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ടോട്ടൽ 120 കടക്കുമോ എന്നു പോലും ആരാധകർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്താണു ഫിനിഷറുടെ റോൾ‌ പരാഗ് ഭംഗിയാക്കിയത്.

4 സിക്സും 3 ഫോറും അടക്കം ഐപിഎൽ കരിയറിലെ 2–ാം അർധ സെഞ്ചുറി കുറിച്ച പരാഗ്, ബാറ്റിങ് പരിചയം നന്നേ കുറവുള്ള രാജസ്ഥാൻ വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണു ടീം ടോട്ടൽ 140 കടത്തിയത്. ഡെത്ത് ഓവർ വിദഗ്ധനായ ഹർഷൽ പട്ടേൽ ഏറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ 18 റൺസാണു പരാഗ് അടിച്ചെടുത്തത്.

പൊരുതാവുന്ന ടോട്ടൽ സ്കോർ ബോർഡിൽ എത്തിയതോടെയാണ് മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ബോളർമാർക്ക് ഉശിരോടെ പന്തെറിയാനും ടീമിനെ ജയത്തിലെത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞത്. മികച്ച ഇന്നിങ്സുകൾ കളിക്കാനാകാത്തതോടെ ദീർഘനാളായി പരാഗിന്റെ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ സ്ഥാനം പോലും ആരാധകർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഉജ്വല ഇന്നിങ്സിനു പിന്നാലെ ബാംഗ്ലൂർ ബാറ്റിങ്ങിൽ നേടിയ 4 ക്യാച്ചുകളോടും കൂടി പരാഗ് മത്സരംതന്നെ തന്റെ പേരിലാക്കി. ട്രോളർമാരുടെയും വിമർശകരുടെയും വായടപ്പിക്കാൻ, ഇരുപതു വയസ്സുകാരനായ പരാഗ് ഇതിനപ്പുറം എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത്?

ടീം മാനേജ്മെന്റ് കാലങ്ങളായി തന്നിൽ അർപിച്ച വിശ്വാസം കൂടിയാണു പരാഗ് കാത്തത്, അതും ഒരു ഫിനിഷറുടെ സാങ്കേതികത്തികവോടെതന്നെ. ഇന്നിങ്സിലെ പരാഗിന്റെ ഷോട്ടുകളെ ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ അടക്കം ഒട്ടേറെ പേരാണു പുകഴ്ത്തുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിനിടെ, തന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച ഹർഷൽ പട്ടേലിനു ചുട്ട മറുപടി നൽകാനും പരാഗ് മടിച്ചില്ല.

‘രാജസ്ഥാൻ ടീമിലെ കുഞ്ഞാവ’ എന്നാണു കഴി‍ഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായി ട്രോളൻമാർ പരാഗിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ടീമിനായുള്ള മികച്ച പ്രകടനത്തിനും, ഹർഷലുമായുള്ള കലഹത്തിനു ശേഷം പരാഗിനെ ഇനിയും ‘കുഞ്ഞാവ’ എന്നുതന്നെ വിളിക്കുമോ എന്നാണു രാജസ്ഥാന്‍ റോയൽസ് ആരാധകരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം.

മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവു മികച്ച താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ തന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് രാജസ്ഥാൻ ട‍ീം മാനേജ്മെന്റിനോടും പരാഗ് നന്ദി പറഞ്ഞു. ‘കഴിഞ്ഞ ‌3 വർഷമായി എന്നിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

അതിനുള്ള പ്രതിഫലം കുറച്ചു കുറച്ചായെങ്കിലും നൽകുകയാണു ഞാൻ. സമ്മര്‍ദം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്റെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്’– പരാഗിന്റെ വാക്കുകൾ. ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാനംവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക, ഏറ്റവും അവസാന ഓവറുകളിൽ മാത്രം അടിച്ചു തകർക്കുക എന്നതായിരുന്നു തന്റെ തന്ത്രമെന്നും പരാഗ് പറഞ്ഞു.

