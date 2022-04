6 അടിച്ചതിനു പിന്നാലെ തർക്കം: പരാഗിനു കൈ കൊടുത്തില്ല; മാന്യതവിട്ട് ഹർഷൽ!

പുണെ∙ ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് എതിരായ മത്സരത്തിനിടെ, കളിക്കളത്തിലെ മാന്യത വിട്ട പെരുമാറ്റത്തിന് റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ താരം ഹർഷൽ പട്ടേലിന് ആരാധകരുടെയും ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരുടെയും വിമർശനം. മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് 29 റൺസിനു ജയിച്ചിരുന്നു.



മത്സരത്തിനു ശേഷം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഇരുപതുവയസ്സുകാരൻ റിയാൻ പരാഗിന് ഹസ്തദാനം ചെയ്യാൻ ഹർഷൽ തയ്യാറായില്ല. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വാഗ്വാദമായിരുന്നു ഇതിനുള്ള കാരണം.

രാജസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം ഇരു ടീമിലെയും താരങ്ങൾ പവിലിയനിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പരാഗും ഹർഷലും തമ്മിലുള്ള ഉരസൽ. ഹർഷൽ എറിഞ്ഞ 20–ാം ഓവറിൽ 2 സിക്സും ഒരു ഫോറും അടക്കം 18 റൺസാണ് പരാഗ് അടിച്ചെടുത്തത്. ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന പന്തും പരാഗ് സിക്സറിനു പറത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കലഹം. തർക്കം മൂത്തതോടെ, രാജസ്ഥാൻ ടീം ഡഗൗട്ടിലെ ഒരു അംഗം എത്തിയാണ് പിന്നീട് ഇരുവരെയും ശാന്തരാക്കിയത്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തായ ബാംഗ്ലൂർ താരം ഹർഷൽ പട്ടേൽ ആയിരുന്നു. മത്സരശേഷം ഇരു ടീമുകളിലെയും താരങ്ങളും പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നൽകുന്നതിനിടെ, പരാഗ് മുന്നോട്ടുവന്ന് ഹർഷലിനു നേരേ കൈ നീട്ടിയെങ്കിലും ഹസ്തദാനത്തിനു തയാറാകാതെ ഹർഷൽ നടന്നകന്നു.

ഹർഷലിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ റിയാൻ പരാഗ് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതും ടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. കളിക്കളത്തിലെ മാന്യത വിട്ട പെരുമാറ്റത്തിനു ഹർഷലിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒട്ടേറെ ആരാധകരാണു പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

English Summary: Watch: Harshal Patel refuses to shake hands with Riyan Parag after heated exchange earlier in RCB vs RR clash