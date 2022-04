നോബോൾ വിവാദം; ‘അവസാന 6 പന്തും സിക്സടിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു’

മുംബൈ∙ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് എതിരായ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറിലെ ‘നോബോൾ വിവാദം’ മറക്കാനാണു ഡൽഹി ടീമിലെ സഹ താരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും, എന്നാൽ അവസാന ഓവറിലെ 6 പന്തും സിക്സറടിച്ച് ഡൽഹിയെ ജയിപ്പിക്കാമെന്നാണ് താൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നതെന്നും വിൻഡീസ് താരം റോവ്മാൻ പവൽ.



രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ, 223 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഡൽഹിക്ക് അവസാന ഓവറിൽ 36 റൺസാണു വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഒബീദ് മക്കോയി എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിലെ 3 പന്തും പവൽ സികസർ അടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 3–ാം പന്തിലെ നോബോൾ വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ ബാറ്റിങ്ങിലെ താളം നഷ്ടമായ പവലിനു പിന്നീടുള്ള പന്തുകളിൽ ബൗണ്ടറി നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

‘വിവാദങ്ങൾ മറക്കാം. അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കു മുന്നേറുക എന്നതാണു ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്. പക്ഷേ, സത്യം പറയാമല്ലോ, അവസാന ഓവറിലെ 6 പന്തും സിക്സ് അടിക്കാനാകും എന്നു ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 2 പന്തിലും സിക്സർ നേടിയതോടെ ഇക്കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നാലെയാണു മൂന്നാം പന്തിലും സിക്സ് അടിച്ചത്. അതു നോബോൾ ആണെന്നാണു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്, പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാം, ക്രിക്കറ്റിൽ അംപയർമാരുടെ തീരുമാനം അന്തിമമാണ്.

രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പുറത്തെടുത്ത ഫോം ടൂർണമെന്റിൽ തുടരാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്’– ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പവൽ പറയുന്നു.

ഒബീദ് മക്കോയിയുടെ ഓവറിലെ 3–ാം പന്ത് ഫീൽഡ് അംപയർമാർ നോബോൾ വിളിക്കാതിരുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡൽഹി ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത് ബാറ്റർമാരായ പവലിനെയും കുൽദീപ് യാദവിനെയും ആദ്യം തിരിച്ചുവിളിച്ചിരുന്നു.‌

തീരുമാനം 3–ാം അപയറിനു വിടാൻ ഫീല്‍ഡ് അംപയർമാരോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതിനായി സഹ പരിശീലകൻ പ്രവീൺ ആംറെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ അച്ചടക്ക ലംഘനം കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഋഷഭ് പന്തിനു കനത്ത പിഴയും, ആംറെയ്ക്ക് 2 മത്സര വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

