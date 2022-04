മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം അരുൺ ലാലിനു 2–ാം വിവാഹം; വധുവിന് 28 വയസ്സ് ഇളപ്പം!

കൊൽകത്ത∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം അരുൺ ലാൽ (66) രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ 28 വയസ്സ് ഇളപ്പമുള്ള, സുഹൃത്ത് ബുൾ ബുൾ സാഹയാണു വധുവെന്നും വിവാഹം അടുത്ത മാസം കൊൽക്കത്തയിൽവച്ചു നടക്കുമെന്നുമാണു റിപ്പോർട്ട്. ഇരുവരും ദീർഘകാലമായി സുഹൃത്തുക്കളാണ്.



മേയ് 2നു കൊൽക്കത്തയിൽവച്ചു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

നിലവിൽ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനാണ് അരുൺ ലാൽ. ആദ്യ ഭാര്യ റീനയിൽനിന്ന് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ വിവാഹ മോചനം നേടിയിരുന്നു. 38 കാരിയായ ബുൾബുൾ, ദീർഘനാളായി അധ്യാപികയായി ജോലി നോക്കി വരികയാണ്. ഇരുവരുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Is it Arun Lal ex- cricketer marrying again? pic.twitter.com/3II4X8YvFu — Kaushik Bhattacharjee (@Kaushik78068780) April 22, 2022

1980ൽ ബംഗാളിന്റെ മിന്നും താരമായിരുന്ന ലാൽ, പിന്നീടു പരിശീലകനായും തിളങ്ങി. 2020ൽ ബംഗാൾ രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലിൽ എത്തിയപ്പോൾ അരുൺ ലാൽ ആയിരുന്നു പരിശീലകൻ. 1982–1989 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 16 ടെസ്റ്റും 13 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

