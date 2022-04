‘ധോണി ശൂന്യതയിൽനിന്നല്ലേ വന്നത്; ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയെ പന്ത് നയിക്കട്ടെ, ഇതിഹാസം ആയേക്കും’

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഋഷഭ് പന്തിനു സിലക്ടർമാർ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ യുവരാജ് സിങ്. എം.എസ്. ധോണിയുടെ മാതൃക ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ യുവരാജ്, ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ ഭാവിയിൽ നയിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ താരം ഋഷഭ് പന്താണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ഒരാളെ സജ്ജനാക്കി നിർത്തുക എന്നത് അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്. ശൂന്യതയിൽനിന്നല്ലേ ധോണി വന്നത്, ധോണിയെ അവർ ക്യാപ്റ്റനാക്കിയില്ലേ, പിന്നീടായിരുന്നു ധോണിയുടെ പരിണാമം’– സ്വകാര്യ ചാനൽ ഷോയിൽ യുവി പറഞ്ഞു.

‘ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ നന്നായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. കാരണം ഗ്രൗണ്ടിനെ ഏറ്റവും നന്നായി നോക്കിക്കാണാനാകുന്നത് വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്കാണ്.

ഭാവി ക്യാപ്റ്റനായി ഒരു യുവതാരത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അയാൾക്ക് കുറച്ചു സമയം നൽകണം. ആറു മാസത്തേക്കോ ഒരു വർഷത്തേക്കോ അദ്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. യുവാക്കളെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുക എന്നതേ രക്ഷയുള്ളു.

പന്തിന്റെ പ്രായത്തിൽ എനിക്കും പക്വത കുറവായിരുന്നു. അതേ പ്രായത്തിൽ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിതനായപ്പോൾ കോലിക്കും പക്വത കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ, പന്ത് മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ പന്ത് ഇതിനകം തന്നെ 4 സെഞ്ചറികൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

ടെസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ആരാണ് എന്ന കാര്യം എടുത്താൽ, പന്ത് ഭാവിയിൽ ഇതിഹാസമായേക്കാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട്’– യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

2007ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ നിറം മങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ക്യാപ്റ്റൻസി ഒഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിയാറുകാരനായ ധോണി, ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിതനായത്. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, അനിൽ കുംബ്ലെയുടെ പിൻഗാമിയായി ടെസ്റ്റ് ടീം നായക സ്ഥാനവും ധോണിയെ തേടിയെത്തി.

