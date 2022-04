മുംബൈ∙ ഐപിഎല്ലിൽ 3–ാം നമ്പറിൽ ബാറ്റുചെയ്യുന്ന ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹാർദിക്, തനിക്കു 3–ാം നമ്പറിൽ‌ ബാറ്റുചെയ്യാനാണ് ഏറെ ഇഷ്ടമെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും നടത്തി. ടീം ഇന്ത്യയിൽ വിരാട് കോലിയാണ് 3–ാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നത്.

ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും മോശം ഫോമിലൂടെ വിരാട് കോലി കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് ഹാർദികിന്റെ പ്രതികരണം എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

7 ഇന്നിങ്സിൽ 305 റൺസെടുത്ത ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, സീസണിലെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ 4–ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ. അതേ സമയം റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനായി, തുടർച്ചയായ ഇന്നിങ്സുകളിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണു കോലി. ‘3–ാം നമ്പറിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുക എന്നത് എക്കാലത്തും എന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. മുംബൈയ്ക്കായി കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവർ എനിക്കു 3–ാം നമ്പറിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയെങ്കിലും നന്നായി കളിക്കാനായില്ല. ഇത്തവണ അതു നേടിയെടുത്തേ തീരൂ എന്നു ഞാൻ തീർച്ഛപ്പെടുത്തിയിരുന്നു’– ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്ടർ വിക്രം സൊളാങ്കിയോട് ഹാർദിക് പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ ബാറ്റിങ് ഫോംവച്ച് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്താൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതേ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരെ ജൂണിൽ നടക്കുന്ന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ട്വന്റി20 ടീമിൽനിന്നെങ്കിലും വിരാട് കോലിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കാനും സാധ്യത തെളിയുന്നു.

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും മോശം ബാറ്റിങ് ഫോമിലാണു കോലി. 8 കളിയിൽ 17 ശരാശരിയിൽ 119 റൺസാണമു കോലിക്ക് സീസണിൽ നേടാനായത്. കോലിയുടെ ബാറ്റിങ് ഫോമിനെയോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സിലക്ടർമാരും തലപുകയ്ക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

അതേ സമയം തന്റെ ബാറ്റിങ് ഫോമിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ, ‘ഞാൻ നന്നായി ബാറ്റു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ സമയത്ത് റൺസ് നേടാൻ കഴിയുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.

ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഔട്ടാകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് എന്റെ ബാറ്റിങ് ദൗത്യത്തിൽ മാറ്റം വരും. ഗിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലായിരിക്കും എന്റെ ബാറ്റിങ്. എന്നാൽ ഗിൽ പുറത്തായാൽ ഞാൻ ടീമിന്റെ ഗിൽ ആയി മാറും. അപ്പോള്‍ നല്ല ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാനും റിസ്ക് പരമാവധി കുറയ്ക്കാനും റൺ റേറ്റ് നിലനിർത്താനുമാണു ഞാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്റെ ബാറ്റിങ് ഞാൻ ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നു’– ഹാർദികിന്റെ വാക്കുകൾ.

