‘ഞാൻ സൂപ്പർ ഓവറിനായി ഒരുങ്ങി; വേണ്ട, കളി ഇവിടെത്തന്നെ തീർക്കുമെന്ന് നെഹ്റ പറഞ്ഞു’

മുംബൈ∙ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരം അവസാന പന്തിൽ നേടിയ സിസക്സറിന്റെ തിളക്കത്തിൽ ജയിച്ച് ഐപിഎൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്. ഹൈദരാബാദ് ഉയർത്തിയ 196 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഗുജറാത്തിന് അവസാന പന്തിൽ 3 റൺ‌സാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്.



മത്സരം ഇരു ടീമുകളും ജയിക്കാനും, സമനിലയോടെ സൂപ്പർ ഓവറിലേക്കു നീളാനും സാധ്യത നിലനിന്നിരുന്ന സമയം. എന്നാൽ അവസാന പന്തിലും മാർക്കോ ജാൻസനെ സിക്സറടിച്ച് റാഷിദ് ഖാൻ ഗുജറാത്തിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.

140 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ഗുജറാത്തിനെ, രാഹുൽ തെവാത്തിയ (41*), മുൻ ഹൈദരാബാദ് താരം റാഷിദ് ഖാൻ (30*) എന്നിവരുടെ പോരാട്ടമാണു വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.

മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർ ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നെന്നും എന്നാൽ കോച്ച് ആശിഷ് നെഹ്റ അതിന്റെ ആവശ്യം വരില്ലെന്നു പറഞ്ഞതായും ഗുജറാത്ത് നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ മത്സരത്തിനു ശേഷം പ്രതികരിച്ചു. ഐപിഎൽ വെബ്സൈറ്റിൽ റാഷിദ്, തെവാത്തിയ എന്നിവരും ഒത്തുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് ഹാർദിക് മനസ്സു തുറന്നത്.

‘നിഷ്പക്ഷ മനസ്സോടെ മത്സരം കാണുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വലിയ സന്തോഷമില്ല, വലിയ സങ്കടവും. കാരണം എന്റെ പെരുമാറ്റം ടീം ഡഗൗട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കും.

ഹൈദരാബാദിനെതിരെ സൂപ്പർ ഓവറിനായി തയാറെടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ പരിശീലകൻ ആശിഷ് ഭായ് (ആശിഷ് നെഹ്റ) എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിൽക്ക്, അതിന്റെയൊന്നും ആവശ്യംവരില്ല, ഇതു നമ്മൾ ഇവിടെത്തന്നെ തീർക്കും എന്ന്.

അവസാന പന്തിനു മുൻപു നീ തൈ പാഡ് തിരിച്ചയച്ചതോടെയാണ് 2 റൺസ് ഓടിയെടുത്ത് സമനിലയ്ക്കായി ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്നു കരുതിയത്’– തെവാത്തിയയെ നോക്കി ഹാർദിക് പറഞ്ഞു. ‌

‘ബോളർ എറിയുന്നത് യോർക്കർ ആണെങ്കിൽ പന്തു സിക്സ് പോയില്ലെങ്കിൽ ഏതുവിധേനയും 2 റൺസ് ഓടിയെടുക്കാനാണ് തൈ പാഡ് മാറ്റിയത്, പക്ഷേ, അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല. റാഷിദ് ഭായി സിക്സറടിച്ച് കളി തീർത്തു’– തെവാത്തിയയുടെ മറുപടി.

ജയത്തോടെ, ഒരു മത്സരം കൈയിലിരിക്കെത്തന്നെ, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഐപിഎൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. 10 പോയിന്റുള്ള ഹൈദരാബാദ് 3–ാം സ്ഥാനത്തു തുടരുകയാണ്.

