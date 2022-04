മുംബൈ∙ ഐപിഎൽ സീസണിൽ തകർത്തടിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം ജോസ് ബട്‌ലർ, താൻ നൽകിയ ഉപദേശത്തെപ്പറ്റി തുറന്നുപറഞ്ഞതിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്പിന്നർ മുഷ്താഖ് അഹമ്മദ്. ഐപിഎൽ സീസണിൽ 8 മത്സരങ്ങളിൽ 499 റണ്‍സ് നേടിയ ബട്‌ലറാണു നിലവിൽ റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം, രാജസ്ഥാൻ സഹതാരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനുമൊത്തുള്ള വിഡിയോയിൽ തന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലിയെപ്പറ്റി ബട്‌ലർ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഷോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് മുഷ്താഖ് അഹമ്മദ് മുൻപു നൽകിയ ഉപദേശവും പിന്നാലെ ബട്‌ലർ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘മുഷ്താഖ് അഹമ്മദ് എപ്പോഴും എന്നോടു പറയും ആദ്യം ഓഫ് സൈഡിൽത്തന്നെ കളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ, പിന്നീടു ലെഗ് സൈഡിലേക്കു വരൂ എന്ന്. ലെഗ് സൈഡിൽ മാത്രം കളിക്കാനാണു ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഓഫ് സൈഡിൽ കളിക്കാനാകില്ല എന്ന്, അതു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു’– ബട്‌ലർ അശ്വിനോടു പറഞ്ഞു.

തന്റെ ഉപദേശം അനുസ്മരിച്ചതിൽ ബട്‌ലർക്കു നന്ദി പറഞ്ഞ് അഹമ്മദും പിന്നാലെ രംഗത്തെത്തി. 2008–14 കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്പിൻ വിഭാഗം പരിശീലകനായിരിക്കെയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.

‘ഇംഗ്ലണ്ടിനൊപ്പം 6 വർഷക്കാലം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അന്നു നൽകിയ ഉപദേശം ചിലരെങ്കിലും അനുസ്മരിക്കുന്നതിൽ നന്ദിയുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഞാൻ ബട്‌‌ലറെയും നേരിട്ട് അറിയിച്ചു.

അറിവും പരിചയസമ്പത്തും കളിക്കാർക്കു പകർന്നു നൽകുക എന്നതാണു പരിശീലകന്റെ കടമ. പിന്നെയെല്ലാം കളിക്കാരുടെ കയ്യിലാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിലും ഈ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്’– ക്രിക്കറ്റ് പാക്കിസ്ഥാനോട് അഹമ്മദ് പ്രതികരിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനെ 52 ടെസ്റ്റിലും 144 ഏകദിനത്തിലും പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് മുഷ്താഖ് അഹമ്മദ്. 2020–21 കാലഘട്ടത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ സ്പിൻ ബോളിങ് ഉപദേഷ്ടാവും ആയിരുന്നു.

