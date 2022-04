മോശം പന്തുകളിൽ 6 വഴങ്ങി ജാൻസന്‍; ടീം ഡഗൗട്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മുത്തയ്യ- വിഡിയോ

മുംബൈ∙ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഉദ്വേഗഭരിതമായ ചില മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ,‌ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കക്കാർ എന്ന നിലയിൽ പേരെടുത്ത ചില താരങ്ങളുടെ പോലും ക്ഷമ നശിക്കുന്നതു നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 8 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മത്സരം നിരാശപ്പെടുത്തിയതോടെ ടീം ഡഗൗട്ടിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് തൊപ്പി അമർഷത്തോടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവംതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം.

എന്നാൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനോട് 5 വിക്കറ്റ് പരാജയപ്പെട്ട മത്സരത്തിനിടെ, ടീം ഡഗൗട്ടിൽ ബുധനാഴ്ച പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്, സ്വതേ ശാന്തശീലനായ മുത്തയ്യ മുരളീധരനാണ്. ഹൈദരാബാദിന്റെ സ്പിൻ ബോളിങ് കോച്ചാണ് മുരളീധരൻ. അവസാന ഓവറിൽ 22 റൺസാണ് ഹൈദരാബാദിനു ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത്. മോശം ലെങ്തിൽ ബോൾ ചെയ്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം മാർക്കോ ജാൻസനാണു മുരളീധരനെ പ്രകോപിതനാക്കിയത്.

ഗുജറാത്തിന്റെ രാഹുൽ തെവാത്തിയ, റാഷിദ് ഖാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന്, ജാൻസെന്റെ അവസാന ഓവറിൽ 4 സിക്സറുകളാണു നേടിയത്.

ഓവറിൽ ജാൻസെൻ പല തവണ ലെങ്ത് മാറ്റി പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അഞ്ചാം പന്ത്, ഫുൾ ലെങ്തിൽ ഓഫ് സ്റ്റംപിനു പുറത്താണ് ജാൻസെൻ എറിഞ്ഞത്. മുട്ടിൽ ഊന്നിനിന്ന റാഷിദ് കവറിനു മുകളിലൂടെ പന്ത് സിക്സറിനു പറത്തി.

കടുത്ത നിരാശയോടെ, ഹൈദരാബാദ് ഡഗൗട്ടിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ, രോഷത്തോടെ മാർക്കോ ജാൻസെന്റെ മോശം ലെങ്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നാലെ ടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലും പതിഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ സിക്സറടിച്ച റാഷിദ് ഹൈദരാബാദിനെ ജയത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആരാധകരും പിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രംഗത്തെത്തി.

അവസാനെ ഓവറിലെ 25 റൺസ് അടക്കം 4 ഓവറിൽ 63 റൺസാണു മത്സരത്തിൽ ജാൻസെൻ വഴങ്ങിയത്. 25 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 5 വിക്കറ്റെടുത്ത ഹൈദരാബാദ് പേസർ ഉമ്രാൻ മാലിക്കിന്റെ മത്സരത്തിലെ ഉജ്വല പ്രകടനവും പാഴായി. ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ, ഏയ്ഡൻ മാർക്രം എന്നിവരുടെ അർധ സെഞ്ചുറികളാണ് ഹൈദരാബാദിനെ 195–6 എന്ന മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.

