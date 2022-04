മുംബൈ ∙ പരുക്കേറ്റ മുഹമ്മദ് അർഷാദ് ഖാനു പകരം മധ്യപ്രദേശ് താരം കുമാർ കാർത്തികേയ സിങ്ങിനെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീമിലെടുത്തു. 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഇടംകയ്യൻ സ്പിന്നറായ കുമാർ ടീമിലെത്തുന്നത്. നെറ്റ്സ് ബോളറായി നേരത്തേ തന്നെ ടീമിനൊപ്പമുണ്ട്.



English Summary: Kumar Kartikeya Singh to replace injured Md. Arshad Khan at Mumbai Indians for remainder of IPL 2022