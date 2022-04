4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കുൽദീപിനെ എറിയിച്ചത് 3 ഓവർ മാത്രം; പന്തിന്റെ പാളിയ തന്ത്രം!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരം കുൽദീപ് യാദവിന് നാല് ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവസരം നൽകാതെ ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത്! മത്സരത്തിൽ കുൽദീപ് നാലു വിക്കറ്റ് പിഴുത് ഡൽഹിയുടെ വിജയശിൽപിയായെങ്കിലും താരത്തിന് ആകെ ബോൾ ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചത് മൂന്ന് ഓവറുകൾ മാത്രമാണ്. 14 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് നാലു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ഇതിനിടെയാണ് കുൽദീപിന്റെ ‘ക്വോട്ട’ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവസരം നൽകാതിരുന്ന പന്തിന്റെ നീക്കം ചർച്ചയായത്.

കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കുൽദീപ് യാദവ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ബോൾ ചെയ്തത് 14–ാം ഓവറായിരുന്നു. ഈ ഓവറിൽ വെറും രണ്ടു റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ കൊൽക്കത്ത നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ (37 പന്തിൽ 42), ആന്ദ്രെ റസ്സൽ (0) എന്നിവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഓവറിൽ 14 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റ് പിഴുതിട്ടും കുൽദീപിന് നാലാമത്തെ ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാൻ പന്ത് അവസരം നൽകിയില്ല.

ഇതിനിടെ 17–ാം ഓവർ ലളിത് യാദവിന് ബോൾ ചെയ്യാൻ നൽകിയതും പാളിയ തന്ത്രമായി. മത്സരത്തിലുടനീളം മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞ കുൽദീപ് യാദവിനും മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാനും ഓവറുകൾ ബാക്കിനിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ലളിതിന് പന്തു നൽകിയ പന്തിന്റെ ‘കഠിന’ പരീക്ഷണം.

പന്തിന്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച നീതീഷ് റാണയും റിങ്കു സിങ്ങും ചേർന്ന് ഈ ഓവറിൽ അടിച്ചെടുത്തത് 17 റൺസ്! ഇതിൽ രണ്ടു സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൊൽക്കത്ത ഇന്നിങ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റണ്ണൊഴുകിയ ഓവറുമായി ഇത്. മത്സരത്തിലാകെ മൂന്ന് ഓവറിൽ ലളിത് യാദവ് വിട്ടുകൊടുത്തത് 32 റൺസ്. ഇന്നിങ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ചേതൻ സാകരിയ (മൂന്ന് ഓവറിൽ 17 റൺസിന് ഒരു വിക്കറ്റ്), കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവർക്ക് ഓവറുകൾ ബാക്കിയാകുകയും ചെയ്തു.

മത്സരശേഷം തന്റെ ഈ പാളിയ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഋഷഭ് പന്ത് തന്നെ വിശദീകരിച്ചു. ‘‘ലളിത് യാദവിന്റെ ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കുൽദീപിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ഓവർ നൽകാമെന്നായിരുന്നു എന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പക്ഷേ, അപ്പോഴേക്കും പന്തിൽ നനവു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതോടെ പേസ് ബോളർമാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്റെ പരീക്ഷണം പാളുകയും ചെയ്തു’ – പന്ത് പറഞ്ഞു.

പന്തിന്റെ ഈ പരീക്ഷണം പാളിയെങ്കിലും മത്സരം ഡൽഹി തന്നെ ജയിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊൽക്കത്ത നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നേടിയത് ഒൻപതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 146 റൺസ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഓവർ ബാക്കിനിൽക്കെ ഡൽഹി ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.

