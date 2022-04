‘ഐപിഎൽ കളിക്കാൻ കാത്തിരുന്നത് 3 വർഷം; ഇത് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്വപ്നം’

പുണെ∙ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പന്തുകൊണ്ടും, വാലറ്റത്ത് ബാറ്റുകൊണ്ടും ഉജ്വല പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച താരമാണു ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന്റെ മൊഹ്സീൻ ഖാൻ. 4 ഓവറിൽ 24 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റെടുത്ത മൊഹ്സീൻ, വാലറ്റത്ത് 6 പന്തിൽ നേടിയ 13 റൺസ് ലക്നൗ ടോട്ടലിൽ നിർണായകമായിരുന്നു.



ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് എതിരായ മത്സരത്തിലാണ് മൊഹ്സീൻ ഐപിഎൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് മുംബൈയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ടീമിലേക്കു വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തി. പഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിനു ശേഷം, ഐപിഎൽ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് മൊഹ്സീൻ മനസ്സു തുറന്നു.

‘ഐപിഎല്ലിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനായി 3 വർ‌ഷമാണു ഞാൻ കാത്തിരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ഐപിഎൽ മത്സരം കളിക്കുന്നതു കാണാനാകുക എന്നതാണു സ്വപ്നമെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം അവർക്കാണ്. അവരുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാൽകരിക്കാനായതിൽ എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട്’– ഐപിഎൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിനുവേണ്ടി, സഹതാരം ദീപക് ഹൂഡയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ മൊഹ്സീൻ പറഞ്ഞു.

‘എന്റെ പ്രകടനം മാതാപിതാക്കൾക്കായി സമർപിക്കുന്നു. ഫോം നിലനിർത്താൻ എന്നാൽ കഴിയുംവിധം ശ്രമിക്കും. രാഹുൽ ഭായ്‌യുമായും (കെ.എൽ. രാഹുൽ), ടീം സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുമായും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

മൂന്നു വർഷം മുംബൈയ്ക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു ഞാൻ. അവിടെ ഒരുപാടു സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായി. ഇവിടെയും ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്’– മൊഹ്സീന്റെ വാക്കുകൾ.

