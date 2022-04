മുംബൈ∙ ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്നു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നേരിടാനിരിക്കെ, മുബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീമിലെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലിലെ സംവാദത്തിനിടെ തുറന്നു പറഞ്ഞ് മുൻ വിൻഡീസ് താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ഇയാൻ ബിഷപ്.



ഐപിഎൽ സീസണിൽ തുടർച്ചയായ 8 തോൽവികൾ വഴങ്ങിയ മുംബൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ നേരത്തെ അവസാനിച്ചിരുന്നു.

‘മുംബൈയുടെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിനു ശേഷം രോഹിത്തുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഹൃദയം തകർന്നവനെപ്പോലെയായാരുന്നു രോഹിത്ത്. മികച്ച പൈതൃകം ആവകാശപ്പെടാവുന്ന ടീമാണു മുംബൈ എന്നതിനാൽ രോഹിത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

വ്യക്തിഗത മാറ്റങ്ങളാണു മുംബൈയ്ക്കു വേണ്ടത്. അവർ ടിം ഡേവിഡിനെ കളത്തിലിറക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഡേവിഡിന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരുന്നത് എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു. ബാറ്റിങ് നിരയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. സൂര്യകുമാർ യാദവ് നന്നായിത്തന്നെയാണു കളിക്കുന്നത്.

നിർണായക സമയത്ത് ബോളർമാർ കൂടുതൽ റൺസ് വഴങ്ങുന്നതാണ് അവർക്കു തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. പക്ഷേ, ഇത് എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചേ മതിയാകൂ, വരും സീസണുകള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് താരങ്ങളെ ഒരുക്കി എടുക്കുക എന്നതും അനിവാര്യമാണ്’– ഇയാൻ ബിഷപ് പറഞ്ഞു.

English Summary: 'When I spoke to Rohit after last game, he seemed a broken man': Ian Bishop has his say on MI's worst-ever run in IPL