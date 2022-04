ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് ജഡേജ; വീണ്ടും നയിക്കാൻ ധോണി

മുംബൈ∙ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഒഴിഞ്ഞു. മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി തന്നെ വീണ്ടും ക്യാപ്റ്റനാകും. സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ധോണി ജഡേജയ്ക്കു കൈമാറിയത്. മത്സരത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാണ് ജഡേജ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതെന്ന് സിഎസ്കെ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ധോണി തയാറായതായും ചെന്നൈ അറിയിച്ചു. ധോണിക്കും സുരേഷ് റെയ്നയ്ക്കും ശേഷം ചെന്നൈ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ താരമാണ് ജഡേജ. 2012 മുതൽ ചെന്നൈ ടീമിൽ കളിക്കുന്നു. 213 മത്സരങ്ങളിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ നയിച്ചിട്ടുള്ള ധോണി നാലു തവണ ചെന്നൈയെ കിരീട നേട്ടത്തിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധോണിക്കു കീഴിൽ രണ്ടു തവണ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ട്വന്റി20 കിരീടവും ടീം സ്വന്തമാക്കി.

നിലവിലെ സീസണിൽ ജഡേജയ്ക്കു കീഴിൽ മോശം പ്രകടനമാണ് ചെന്നൈ നടത്തുന്നത്. എട്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ടീം രണ്ടെണ്ണത്തിൽ‌ മാത്രമാണു ജയിച്ചത്. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനക്കാരാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്.

English Summary: Dhoni to lead CSK in IPL 2022 after Jadeja hands back captaincy