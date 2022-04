‘പന്തിന്റേത് മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് മനസ്സ്; ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റനാകും, കാത്തിരുന്നോളൂ’

മുംബൈ∙ ഐപിഎൽ സീസണിൽ തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനം ഇതുവരെ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നായകൻ ഋഷഭ് പന്തിനു പിന്തുണയുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഡബ്ലു.ബി. രാമൻ. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിനെ ഭാവിയിൽ പന്ത് ഭാവിയിൽ നയിക്കുമെന്നാണു രാമന്റെ പ്രതികരണം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പന്തിനു കീഴിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പ്ലേഓഫ് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു.

‘ഋഷഭ് പന്തിന്റേത് മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് മനസ്സാണ്. അതേ സമയം പന്ത് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഫിറ്റ്നെസ്സ് നിലനിർത്തുന്നതിലാണ് പന്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കാര്യമായ മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കാനും പന്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്’– ക്രിക്കറ്റ്ഡോട്കോമിനോട് രാമൻ പറഞ്ഞു.

‘പന്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കും എന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. അത് എപ്പോഴാണ് എന്നതു കാത്തിരുന്നു കാണാം. അടുത്ത 1–2 വർഷത്തേക്കു പ്രകടനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണു പന്ത് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.

ഐപിഎൽ സീസണിൽ, മധ്യനിരയുടെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഡൽഹി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഡൽ‌ഹി മികച്ച ടീം തന്നെ, എന്നാൽ ഓപ്പണർമാർ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അടുത്തത് എന്ത് എന്നുള്ളതാണു ചോദ്യം’– രാമൻ പറഞ്ഞു.

4 ജയത്തോടെ ഐപിഎൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 8–ാം സ്ഥാനത്താണു നിലവിൽ ഡൽഹി. ലക്നൗവിനെതിരെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഡൽഹിയുടെ അടുത്ത കളി.

