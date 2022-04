‘ബിസിസിഐ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉമ്രാനു ദീർഘനാൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനാകൂ’

മുംബൈ∙ ബിസിസിഐ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൈദരാബാദ് പേസർ ഉമ്രാൻ മാലിക്കിന് ഭാവിയിൽ ബോളിങ് മികവു നിലനിർത്താനാകൂ എന്നും ദീർഘകാലം കളിക്കാനാകൂ എന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസർ മുനാഫ് പട്ടേൽ. ഉമ്രാന്റെ വർക്ക്‌ലോഡ് മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും മുനാഫ് പട്ടേൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, 140 കിലോമീറ്ററിനു മുകളിൽ വേഗത്തിൽ തുടർച്ചയായി പന്തുകൾ എറിഞ്ഞ് സിലക്ടർമാരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച താരമാണ് മുനാഫ് പട്ടേൽ.



‘ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറവുള്ള ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് ആരെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റിലേക്കു വരവറിയിച്ചാൽ ഉറപ്പായും ഉണ്ടാകുന്നതാണത്. എന്റെ അതേ പാതയിലാണ് ഉമ്രാൻ മാലിക്കും. ഉമ്രാനെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിസിസിഐ അതു ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉമ്രാൻ ദീർഘനാൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കൂ’– ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിനോട് മുനാഫ് പ്രതികരിച്ചു.

‘145 കിലോമീറ്ററിനു മുകളിൽ പന്തെറിയുന്ന താരമായാണ് സഹീർഖാൻ വന്നത്. ആശിഷ് നെഹ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വി.ആർ.വി. സിങ്ങും ഇഷാന്ത് ശർമയും വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉമേഷ് യാദവും നവ്ദീപ് സെയ്നിയുമുണ്ട്. പേസ് ബോളർമാർ ഓരോ വർഷവും കളിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തുന്ന വ്യവസ്ഥിതി വേണം.

ഉമ്രാനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പരുക്ക് ഏൽക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവനു ബോളിങ് വേഗം കുറയ്ക്കേണ്ടതായി വരും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയാലാണ് ഉമ്രാന്റെ ബോളിങ്’– മുനാഫ് പറഞ്ഞു.

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഉമ്രാൻ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയെ ക്ലീൻ ബോൾഡ് ചെയ്ത പന്തിന് 153 കിലോമീറ്ററായിരുന്നു വേഗം.

English Summary: 'Umran will last long only if BCCI takes good care of him. Zaheer had also arrived as a 145-plus bowler': Ex-India pacer