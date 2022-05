‘7–ാം ഓവർ മിച്ചെലിന്, ബോൾട്ടിന് 4–ാം ഓവറില്ല; തീരുമാനത്തിന്റെ യുക്തി ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടുന്നില്ല’

മുബൈ∙ ഐപിഎൽ സീസണിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് എതിരായ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ, മത്സരങ്ങളിലെ ‘പാളിയ’ തീരുമാനങ്ങളുടെ പേരിൽ രാജസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണ് വിമർശനം. മത്സരം ജയിക്കാൻ ശക്തമായ സാധ്യത നിലനിൽക്കെ, ന്യൂസീലൻഡ് ഓൾറൗണ്ടർ ഡാർയിൽ മിച്ചെലിന് 7–ാം ഓവർ നൽകിയ സഞ്ജുവിന്റെ തീരുമാനമാണു വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

ഓവറിൽ 20 റൺസാണു മിച്ചെൽ വിട്ടുനൽകിയത്. ഈ ഓവറോടെയാണു കളി മുംബൈയുടെ വരുതിയിൽ ആയതും. മത്സരത്തിൽ മിച്ചെൽ ബോൾ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു ഓവറും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു.

മുബൈയുടെ ജയത്തിനു പിന്നാലെ മത്സരത്തിലെ രാജസ്ഥാൻ തന്ത്രങ്ങളെ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഇർഫാൻ പഠാൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ, ‘ഡാര്‍യിൽ മിച്ചെലിനെ 7–ാം ഓവർ എറിയിച്ചതിന്റെയും, ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിന് 4–ാം ഓവർ എറിയാൻ നൽകാതിരുന്നതിന്റെയും പിന്നിലെ യുക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുകയാണ്.’

മത്സരത്തിൽ റൈലി മെറെഡിത്ത് (24–2), കുമാർ കാർത്തികേയ (19–1), ഹൃതിക് ഷോക്കീൻ (47–2) എന്നിവരുടെ ബോളിങ് മികവിലാണു രാജസ്ഥാനെ മുംബൈ ചെറിയ സ്കോറിൽ ഒതുക്കിയത്. സൂര്യകുമാർ യാദവ് (39 പന്തിൽ 51), തിലക് വർമ (30 പന്തിൽ 35), ടിം ഡേവിഡ് (9 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 20) എന്നിവരാണു ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങിയത്. സീസണിലെ 8 തോൽവികൾക്കു ശേഷം മുംബൈ നേടിയ ആദ്യ ജയമായിരുന്നു ഇത്.

മത്സരത്തിനു മുൻപ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ആദ്യ ക്യാപ്റ്റനായ സ്പിൻ ഇതിഹാസം ഷെയ്ൻ വോണിന് ഇരു ടീമിലെയും അംഗങ്ങള്‍ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നു. 2008ലെ പ്രഥമ സീസണിൽ, ഷെയ്ൻ വോണിന്റെ നായകത്വത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം തായ്‌ലൻഡിൽവച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു വോണിന്റെ ആകസ്മിക നിര്യാണം.

