മുംബൈ∙ ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്നു നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് ഏറ്റവും അധികം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുക രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഓപ്പണർ ജോസ് ബട്‌ലർ ആയിരിക്കുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ പീയുഷ് ചൗള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സീസണിൽ ഇതുവരെ 556 റൺസ് നേടിയ ബട്‌ലറാണ് ഐപിഎൽ റൺ വേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

നിലയുറപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ബട്‌ലറെ പുറത്താക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണു കൊൽക്കത്ത തയാറാക്കേണ്ടതെന്നും ചൗള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘സീസണിലെ ബട്‌ലറുടെ ബാറ്റിങ് ഫോമാണ് ഏറ്റവും അധികം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത്. മുംബൈയ്ക്ക് എതിരായ മത്സരത്തിലും, നിലയുറപ്പിക്കുന്നതിനായി തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയം ബട്‌ലർ എടുത്തു.

കൂടുതൽ ബോളുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ ബട്‌ലറിന് ആശങ്കയില്ല, കാരണം പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഓവർ ബാറ്റു ചെയ്യാനായാൽ ബട്‌ലറുടെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 160 കടക്കും. ടീമിനായി അദ്ദേഹം നിർണായക റൺസ് നേടുകയും ചെയ്യും.

അതിനു മുൻപുതന്നെ ബട്‌ലറെ പുറത്താക്കുക എന്നതേ ചെയ്യാനുള്ളു. ആദ്യ 12–15 ബോളുകളാണു ബട്‌ലർ സാധാരണ നിലയുറപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റർക്കു പോലും നിലയുറപ്പിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 10 ബോൾ എങ്കിലും വേണ്ടിവരും’– ചൗള പറഞ്ഞു.

ബട്‌ലറുടെ ദൗർബല്യം മുതലെടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുന്നതിനായി കൊൽക്കത്ത ഉമേഷ് യാദവിനെത്തന്നെയാകും ആശ്രയിക്കുക എന്നും ചൗള പറഞ്ഞു.

‘ഉമേഷ് യാദവ് മികച്ച രീതിയിലാണു ബോൾ ചെയ്യുന്നത്. പന്തിനു വേഗവും സ്വിങ്ങുമുണ്ട്. പന്ത് പിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നതും കൃത്യമായ സ്ഥലത്താണ്. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ട്. വാങ്കഡെയിലെ പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവംവച്ച്, ന്യൂബോള്‍ പേസർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യ സ്പെല്ലിൽ ഉമേഷിന് 2–3 ഓവർ ബോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബട്‌ലറുടെ ദൗർബല്യമായ ഇൻസ്വിങ്ങറുകറുമായി തയ്യാറെടുക്കാനാകും കൊൽക്കത്ത ഉമേഷിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക’– ചൗള പറഞ്ഞു.

സീസണിൽ 2 തവണയാണ് ബട്‌ലർ 15 പന്തുകൾ നേരിടുന്നതിനു മുൻപു പുറത്തായത്. മറ്റെല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും, നിലയുറപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പിന്നീടു സ്കോറിങ് വേഗം കൂട്ടുക എന്നതായിരുന്നു ബട്‌ലറുടെ ശൈലി. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് എതിരായ മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് (52 പന്തിൽ 67) ബട്‌ലർ അമിത പ്രതിരോധത്തിലേക്കു പോയത്.

