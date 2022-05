117 മീറ്റർ, കൂറ്റൻ സിക്സ്; ഞെട്ടി ആരാധകർ; പുഞ്ചിരിച്ച് ഷമി: ബാറ്റ് പരിശോധിച്ച് റാഷിദ് !

മുംബൈ∙ ഗുജറാത്തിനെതിരെ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ, പഞ്ചാബ് താരം ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൻ പറത്തിവിട്ട 117 മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള സിക്സറിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രധാന ചർച്ച. മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ 16–ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിലായിരുന്നു ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ ഈ പടുകൂറ്റർ സിക്സർ. ഐപിഎൽ സീസണിലെ ഏറ്റവും ദൂരം താണ്ടിയ സിക്സറടിച്ച താരത്തിനുള്ള റെക്കോർഡും ലിവിങ്സ്റ്റൻ ഇതോടെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.



കൂറ്റൻ സിക്സറിൽ പഞ്ചാബ് നായകൻ മയാങ്ക് അഗർവാൾ അടക്കമുള്ളവർ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സിക്സ് വിട്ടു നൽകിയ മുഹമ്മദ് ഷമി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണു ടിവി സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞത്.

‘ക്രിസ് ഗെയ്ൽ ഇതുപോലെ പന്ത് പറത്തിവിടുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അതുപോലെയൊന്നുമായിരുന്നില്ല’– പഞ്ചാബ് കോച്ച് അനിൽ കുംബ്ലെ മത്സരത്തിനു ശേഷം പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ. സിക്സറിനു പിന്നാലെ കമന്ററി ബോക്സിൽനിന്ന് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ‌ കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ, ‘ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ‌വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സിക്സ് ഇതാണ്.’

ഡീപ് സ്ക്വയറിനു മുകളിലൂടെ ലിവിങ്സ്റ്റൻ പറത്തിവിട്ട പന്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മേൽകൂരയിൽ തട്ടിയേക്കുമെന്നു പോലും തോന്നിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ ‘പുഞ്ചിരി’ ടിവിയിൽ തെളിഞ്ഞത്. പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റൻ മയാങ്ക് അഗർവാൾ ഇരിപ്പിടത്തിൽനിന്നു ചാടി എണീറ്റപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് താരം റാഷിദ് ഖാന്‍ പിച്ചിലേക്കു നടന്നെത്തി ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ ബാറ്റ് പരിശോധിക്കുകയാണു ചെയ്തത്.

മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ തൊട്ടടുത്ത 2 പന്തുകളും സിക്സറിനു പറത്തിയ ലിവിങ്സ്റ്റൻ 10 പന്തിൽ 2 ഫോറും 3 സിക്സും അടക്കം പുറത്താകാതെ 30 റൺസാണു മത്സരത്തിൽ നേടിയത്. മത്സരം പഞ്ചാബ് 8 വിക്കറ്റിനു ജയിച്ചിരുന്നു.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീനേജ് താരം ഡെവാൾഡ് ബ്രവിസിനെ (112 മീറ്റർ) പിന്തള്ളിയാണ് സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം ദൂരം താണ്ടിയ സിക്സര്‍ പായിച്ച താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൻ സ്വന്തമാക്കിയത്.

എന്നാൽ ഐപിഎല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സിക്സർ നേടിയ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് മുൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ആൽബി മോർക്കലിനാണ്. 2008 സീസണിൽ ചെന്നൈയ്ക്കായി കളിക്കുമ്പോൾ 125 മീറ്റർ ദൂരമാണ് ആൽബി പന്ത് അടിച്ചു പറത്തിയത്. ബാംഗ്ലൂർ മുൻ താരം പ്രവീൺ കുമാറാണ് (124 മീറ്റർ) 2–ാം സ്ഥാനത്ത്.

