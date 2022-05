‘മൊഹ്സീൻ എന്നെക്കാൾ മികച്ച ബോളറെന്ന് ഷമി പറഞ്ഞു; റിവേഴ്സ് സ്വിങ്ങർ പഠിപ്പിച്ചു’

മുംബൈ∙ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനായി ഉജ്വല ബോളിങ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഇടംകയ്യൻ പേസർ മൊഹ്സീൻ ഖാൻ തന്നെക്കാർ മികച്ച ബോളർ ആണെന്ന് ഇന്ത്യൻ പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു മൊഹീസീന്റെ ബാല്യകാല പരിശീലകൻ.



ഡൽഹിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 4 ഓവറിൽ വെറും 16 റൺസ് വിട്ടുനൽകി 4 വിക്കറ്റെടുത്ത മൊഹ്സീൻ ഖാന്റെ പ്രകടനം ലക്നൗ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു.

ഡേവിഡ് വാർണർ, ഋഷഭ് പന്ത്, റോവ്മാൻ പവൽ, ശാർദൂൽ ഠാക്കൂർ എന്നീ 4 താരങ്ങളുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ മൊഹ്സീൻ മത്സരത്തിൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.

മൊഹീസീന്റെ ബാല്യകാല പരിശീലകൻ ബദ്റുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖിയാണ് മൊഹ്സീനും മുഹമ്മദ് ഷമിയും ഒന്നിച്ച സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് ‘ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസി’നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മുഹമ്മദ് ഷമിയയെും ബദ്റുദ്ദീൻ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഷമിക്കൊപ്പം മൊഹ്സീൻ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നതായും റിവേഴ്സ് സ്വിങ് ബോൾ ചെയ്യുന്നതു മുഹമ്മദ് ഷമിയിൽനിന്നാണു പഠിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘പരിശീലനത്തിനിടെ ഷമി മൊഹ്സീനോടു പറഞ്ഞു തന്നെക്കാൾ മികച്ച ബോളർ മൊഹ്സീൻ ആണ്, പക്ഷേ അൽപം കൂടി ഫോക്കസ് വേണമെന്ന്. ഷമിയിൽനിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാമോ അതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കണമെന്നു ഞാൻ മൊഹ്സീനോടു പറഞ്ഞു.

അതിനു ശേഷമാണ് കാര്യങ്ങൾക്കു മാറ്റമുണ്ടായത്’– സിദ്ദിഖി പറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലക്നൗവിനായി ഇതുവരെ 4 മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച മൊഹ്സീന്റെ ഇക്കോണമി നിരക്ക് ആറിനു മുകളിലാണ്. ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കിയത് 8 വിക്കറ്റും.

