‘ഐപിഎൽ ചരിത്രമെടുത്താൽ, സ്ഥിരത നിലനിർത്താനായത് 2 പേർക്കു മാത്രം; ധവാനും വാർണറും’

മുംബൈ∙ ഐപിഎല്ലിന്റെ ചരിത്രമെടുത്താൽ, പ്രകടനത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്ഥിരത നിലനിർത്തിയ രണ്ടേ രണ്ടു താരങ്ങളേ ഉള്ളെന്നും അത് ശിഖർ ധവാനും ഡേവിഡ് വാർണറുമാണെന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ പ്രഗ്യാൻ ഓജ. 4 സീസണിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനായി ഒന്നിച്ചു കളിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടു താരങ്ങളും ഐപിഎൽ റൺവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിലും മുൻനിരയിലാണ്.

ഇത്തവണത്തെ മെഗാ താരലേലത്തിൽ ധവാനെ 8.25 കോടിക്ക് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ഡേവിഡ് വാർണർക്കായി ഡൽഹി മുടക്കിയത് 6.25 കോടി രൂപയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് പോർട്ടലായ ക്രിക്ക്ബസിനോടാണ് രണ്ടു താരങ്ങളുടെയും ബാറ്റിങ് സ്ഥിരതയെപ്പറ്റി ഓജ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

‘ഐപിഎല്ലിന്റെ ചരിത്രമെടുത്താൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടേ രണ്ടു താരങ്ങളേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു. ശിഖർ ധവാനും ഡേവിഡ് വാർണറും. ധവാന് ഇന്നിങ്സ് കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അതേ സമയം തകർത്തടിക്കാനും സാധിക്കും. സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുന്ന താരമാണു ധവാൻ’– ഓജ പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തിനെതിരെ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ നങ്കൂരമിട്ടു കളിച്ച ധവാൻ 53 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 62 റൺസാണു നേടിയത്.

‘പഞ്ചാബിനു 2 വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ കളി മറ്റൊരു തരത്തിൽ പരിണമിച്ചേനെ. രാജപക്സ സ്വാഭിവിക ഗെയിം കളിച്ചപ്പോൾ ധവാൻ മറുവശത്ത് ഉറച്ചുനിന്നു. ഈ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ തട്ടിയകറ്റിയത്. ഈ കൂട്ടുകെട്ട് മികച്ച അടിത്തറ പാകിയതുകൊണ്ടാണു ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റനു തകർത്തടിക്കാനായതും’– ഓജയുടെ വാക്കുകൾ.

ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ, പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ഗുജറാത്തിനെ 8 വിക്കറ്റിനു കീഴടക്കിയ പഞ്ചാബ് പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: "There are two players who have always been consistent" - Pragyan Ojha names Shikhar Dhawan and David Warner as the most consistent players in IPL