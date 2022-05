‘സച്ചിനും അച്ഛനും കൂടി പോകുന്നത് നോക്ക് എന്നുവരെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി; അപമാനം നേരിട്ടു’

മുംബൈ∙ കുട്ടിക്കാലത്തെ ക്രിക്കറ്റ് അഭിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതിനായി സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും തുറന്നു പറഞ്ഞ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ. ഗൗരവ് കപൂറിന്റെ യുട്യൂബ് ചാനൽ ടോക്‌ഷോയായ ‘ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് ചാംപ്യൻസി’ലാണ് സഞ്ജു മനസ്സു തുറന്നത്.

മൂത്ത സഹോദരനൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനം തുടങ്ങുമ്പോൾ സ‍ഞ്ജുവിന് 5–6 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകാതെ വന്നതോടെ, ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനം മുന്നിൽകണ്ട്, ഡൽഹി പൊലീസ് ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ താരമായ സഞ്ജുവിന്റെ അച്ഛൻ, ഇരുവരെയും കേരളത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു.‌

‘ഡൽഹിയിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ്. എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ആളുകൾ ക്രിക്കറ്റാണു കളിക്കുന്നത്. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഞങ്ങൾ സിലക്‌ഷൻ ട്രയൽസിനു പോയിനോക്കിയെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടായില്ല. അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കേരളത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവരല്ലേ, അവിടെപ്പോയി കളിക്കാം എന്ന്.

ഒരു മാസത്തിനകം ഞങ്ങള്‍ ‍ഡൽഹിയിലെ സ്കൂൾ വിട്ട് കേരളത്തിലേക്കു മാറി. പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സ്കൂൾ മാറ്റിയാൽ മതിയെന്നു പറഞ്ഞ് അമ്മ തർക്കിച്ചെങ്കിലും അച്ഛൻ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു.

കേരളത്തിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച് ഒന്നു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ കാര്യമായി കളിക്കുന്നില്ല എന്നു കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ ഡൽഹിയിലെ ജോലിയിൽനിന്നു സ്വമേധയാ വിരമിച്ചു നാട്ടിലേക്കു പോന്നു.

ഏറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച കാലമായിരുന്നു അത്. ടൂ വീലറിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാലും അച്ഛനും അമ്മയും അതൊന്നും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചില്ല. കുറച്ചുകൂടി പക്വത വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കായി അവർ സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലായത്.

ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അച്ഛനും അമ്മയുമാണു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ ഞങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. കിറ്റിനു നല്ല ഭാരമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ വഴിയരികിൽനിൽക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദാ നോക്ക് സച്ചിനും സച്ചിന്റെ അച്ഛനും കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അവൻ ടെൻഡുൽ‌ക്കർ ആകുമോ എന്ന്. അച്ഛനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അപമാനം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷേ, മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരനും ഞാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കും എന്ന് എന്നോടു പറയാതിരിക്കുക എന്നത് തന്റെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് സഹോദരൻ എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സഹോദരനും ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുമെന്ന്’– സഞ്ജുവിന്റെ വാക്കുകൾ.

ഒരു ഏകദിനത്തിലും 13 ട്വന്റി20യിലും ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണു സഞ്ജു. ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായാണ് സഞ്ജു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

English Summary: ‘Look Sachin and his parents are going': Sanju Samson laughs off episodes of being ridiculed by naysayers