പുണെ∙ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ 13 റൺസിനു തോൽപ്പിച്ചാണ് റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ഐപിഎലിൽ വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ജയത്തോടെ മൂന്നു തുടർതോൽവികളുടെ ക്ഷീണം മാറ്റിയ ബാംഗ്ലൂർ, പ്ലേഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കുകയും ചെയ്തു. നിർണായക വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ താരങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിന്റെ വിഡിയോ ആർസിബി ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് പേജിൽ അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മത്സരത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കവയ്ക്കുന്നതിനിടെ ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ, വിരാട് കോലിയെ പരിഹസിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. മത്സരത്തിൽ മാക്‌സ്‌വെൽ മൂന്നു റൺസുമായി റണ്ണൗട്ടാകുകയായിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂർ ഇന്നിങ്സിന്റെ ഒൻപതാം ഓവറിൽ വിരാട് കോലിയുമായുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനു പിന്നാലെയാണ് മാക്സ്‌വെൽ പുറത്തായത്. ഇതു പരാമർശിച്ചായിരുന്നു ഡ്രസിങ് റൂമിൽ മാക്സ്‌വെലിന്റെ തമാശ.

‘എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ബാറ്റു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു, വളരെ വേഗത്തിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൺസും രണ്ടു റൺസുമൊക്കെ ലഭിക്കും, എനിക്കില്ല.’– ആർസിബി പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ മാക്സ്‌വെൽ പറയുന്നു. ‘മത്സരചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പരുക്കേറ്റ കളിക്കാരൻ’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച് കോലിയാണ് പരിഹാസത്തിന് തുടക്കമിട്ടതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

മത്സരത്തിൽ നാല് ഓവറിൽ 22 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മാക്സ്‌വെലിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും മുൻ ആർസിബി ക്യാപ്റ്റൻ മറന്നില്ല. ചെന്നൈയുടെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ താരങ്ങളായ റോബിൻ ഉത്തപ്പ, അമ്പാട്ടി റായിഡു എന്നിവരെയാണ് മാക്സ‌വെൽ പുറത്താക്കിയത്.

