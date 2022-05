‘അപമാനിച്ച് പറഞ്ഞുവിട്ടവരോട് ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ..’; വാർണറുടെ കലിപ്പ് തീർന്നില്ലേ?

മുംബൈ ∙ ‘ഒരു സീസൺ മുഴുവൻ ബെഞ്ചിലിരുത്തി അപമാനിച്ചു പറഞ്ഞുവിട്ടവരോട് ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ..’ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൻസ് ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണറിന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങിനു പിന്നാലെ ട്രോൾ പേജിൽ നിറഞ്ഞ വാചകമാണിത്. ഹൈദരാബാദിനെതിരെ വാർണറുടെ ബാറ്റിങ് ആവേശം കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ എല്ലാ ആരാധകരുടെയും മനസ്സിൽ കൂടെ പോയകാര്യം ഇതു തന്നെയാകും.

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ഓറ‍ഞ്ച് ജഴ്സി കാണുമ്പോൾ ഡേവിഡ് വാർണറുടെയുള്ളിൽ തികട്ടി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ അവഗണനയുടെ ഓർമകളാവാം! മുൻടീമായ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഡേവിഡ് വാർണർ (58 പന്തിൽ 92 നോട്ടൗട്ട്) നടത്തിയ തകർപ്പനടിയുടെ പിൻബലത്തിലാണ് ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഡൽഹി മികച്ച സ്കോർ നേടിയത്. മത്സരത്തിൽ 21 റൺസിന്റെ നിർണായക വിജയം ഡൽഹി നേടുകയും ചെയ്തു.

സീസണിലെ നാലാം അർധസെഞ്ചറിയാണ് 12 ഫോറും 3 സിക്സും സഹിതം വാ‍ർണർ നേടിയത്. ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവുമധികം അർധസെഞ്ചറിയെന്ന റെക്കോർഡും വാർണർ സ്വന്തമാക്കി. 88 അർധസെഞ്ചറികൾ നേടിയ ക്രിസ് ഗെ‌യ്‌ലിന്റെ റെക്കോർഡാണ് 89–ാം ഫിഫ്റ്റിയിലൂടെ വാർണർ മറികടന്നത്. മത്സരത്തിൽ, വാർണറും റോവ്മാൻ പവലും ചേർന്ന് നാലാം വിക്കറ്റിൽ 122 റൺസാണ് കൂട്ടിചേർത്തത്. അവസാന 5 ഓവറിൽ ഇരുവരും കൂടി 70 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു.

അവസാന ഓവറിൽ സെഞ്ചറിയിലേക്ക് എട്ടു റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു വാർണർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്ട്രൈക്ക് ലഭിച്ചത് പവലിനും. വാർണറുടെ സെഞ്ചറിക്കായി കാത്തിരുന്ന ആരാധകർ നിരാശരായെങ്കിലും പവലിന്റെ പവർഹിറ്റിങ്ങിൽ 19 റൺസാണ് അവസാന ഓവറിൽ ഡൽഹി നേടിയത്. ടീം ടോട്ടൽ 200 കടക്കുകയും ചെയ്തു. പവലിന്റെ ഓരോ ഹിറ്റിനും ആവേശത്തോടെ കയ്യടിക്കുന്ന വാർണറെയും കളത്തിൽ കണ്ടു. ഇതിന്റെ കാരണം പവൽ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. വാർണർ നൂറു തികയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സിംഗിൾ എടുക്കുന്നത് ആലോചിക്കേണ്ടെന്നും എനിക്ക് കഴിയുന്നത്ര അടിക്കണമെന്ന് വാർണർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വന്തം സെഞ്ചറിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചില്ല.’– പവൽ പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ് മാച്ച് പ്രസന്റേഷനിൽ ഹൈദരാബാദിനോടുള്ള കലിപ്പിനെക്കുറിച്ച് വാർണർ തന്നെ തുറന്നടിച്ചു. ‘എനിക്ക് അധിക പ്രചോദനം ആവശ്യമില്ല. മുൻപ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം.’– വാർണർ പറഞ്ഞു.

