മുംബൈ∙ തുടർച്ചയായി രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ തോറ്റതിന്റെ പ്രഹരത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. അവസാന രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാനനിരയിലുള്ള മുംബൈയോടും കൊൽക്കത്തയോടുമായിരുന്നു രാജസ്ഥാന്റെ തോൽവി. സീസണിൽ ആദ്യ ജയമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, രാജസ്ഥാനെതിരെ നേടിയത്.

നിലവിൽ 10 മത്സരങ്ങളിൽ ആറു ജയത്തോടെ 12 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും രാജസ്ഥാന്റെ പ്ലേഓഫ് സാധ്യതയിൽ തീർച്ചയില്ല. തൊട്ടുപുറകിലുള്ള ബാംഗ്ലൂർ, ‍ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, പഞ്ചാബ് എന്നീ ടീമുകൾക്കെല്ലാം 10 പോയിന്റ് വീതമാണ് ഉള്ളത്. ഇവരെല്ലാം പ്ലേഓഫിലേക്ക് കണ്ണുംനട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ്.

ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് പ്ലേഓഫ് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ലക്നൗവിനും വഴി അത്ര കഠിനമാകില്ല. എട്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊൽക്കത്തയുടെ ഭാഗ്യം, മറ്റു ടീമുകളുടെ മത്സരഫലങ്ങളെക്കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ശനിയാഴ്ച, പഞ്ചാബിനെതിരെയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ അടുത്ത മത്സരം. ടേബിൾ ടോപ്പർമാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ എട്ടു വിക്കറ്റിനു തകർത്തതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് പഞ്ചാബ് എത്തുന്നത്. പ്ലേഓഫിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വിജയത്തുടർച്ച മായങ്ക് അഗർവാളിനും സംഘത്തിനും അനിവാര്യമാണ്.

∙ ബട്‌ലർ മങ്ങി, രാജസ്ഥാൻ വീണു

ഓപ്പണർ ജോസ് ബട്‌‌ലറുടെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിന്റെ വിജയങ്ങളിൽ നിർണായകം. രാജസ്ഥാൻ തോറ്റ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ബട്‌ലർക്ക് തിളങ്ങാനായില്ല. അതോടെ ടീമിന് മികച്ച ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താനുമായില്ല. ‌‌

ടൂർണമെന്റിലെ 10 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 588 റൺസാണ് ബട്‌ലറുടെ സമ്പാദ്യം. ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ‌, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ എന്നിവർ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിർണായക അവസരങ്ങളിൽ തിളങ്ങാനാകുന്നില്ല. നാലാം സ്ഥാനത്ത് രാജസ്ഥൻ നിരന്തരം പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്.

ജോസ്‌ ബട്‌ലർ

രാജസ്ഥാൻ തോറ്റ നാല് മത്സരങ്ങളിലും മൂന്നും ടീം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തവയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും യഥാക്രമം 158, 152 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു രാജസ്ഥാന്റെ സ്കോറുകൾ. ഐപിഎലിനെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബോളിങ് നിരകളിൽ ഒന്ന് സ്വന്തമായുള്ള രാജസ്ഥാൻ, ഇതു പ്രതിരോധിക്കാൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമനാണ്. ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, കുൽദീപ് സെൻ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ആർ.അശ്വിൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നീണ്ടനിരയും രാജസ്ഥാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഡൽഹിക്കെതിരെ 222 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കാൻ പോലും രാജസ്ഥാൻ പാടുപെട്ടു. 15 റൺസിനു കഷ്ടിച്ചാണ് രാജസ്ഥാൻ ജയിച്ചു കയറിയത്.

എന്നാൽ ഇനിയുള്ള ഓരോ മത്സരവും നിർണാകമാണെന്നിരിക്കെ ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങൾക്കു സമയമില്ല. ശനിയാഴ്ച, മുംബൈ വാങ്ക‍ഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരം. ജയം മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിനും കൂട്ടർക്കും ഇനി പ്ലേ ഓഫിലേക്കുള്ള ഏക പോംവഴി.

English Summary: Rajasthan Royals Aim To Return To Winning Ways Against Inconsistent Punjab Kings