ആദ്യ കുട്ടിയുടെ ജനനം; ഹെറ്റ്മയർ ബയോ ബബ്ൾ വിട്ടു: ഗയാനയിലേക്കു മടങ്ങും

മുംബൈ∙ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ബാറ്റർ ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മയർ ബയോബ‌ബ്ൾ വിട്ടെന്നും ഗയാനയിലേക്കു തിരിക്കുമെന്നും ക്ലബ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നിരയിലെ നിർണായക സാന്നിധ്യമായ ഹെറ്റ്മയർ, ആദ്യ കുട്ടിയുടെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നത്.

‘ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു പറ്റുന്ന തരത്തിലെല്ലാം ഹെറ്റ്മയറിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെറ്റ്മയറിനും ഭാര്യ നിർവാനിക്കും ഞങ്ങളുടെ ആശംസകൾ’– ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് കുറിച്ചു.

ടൂർണമെന്റ് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ ഹെറ്റ്മയർ ഉടൻതന്നെ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും രാജസ്ഥാൻ ടീം ക്യാംപിനൊപ്പം ചേരുമെന്നുമാണു കരുതുന്നത്. ‘ഷിമ്രോൺ ഉടൻതന്നെ മുംബൈയിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾക്കായി ടീമിനൊപ്പം ചെരുമെന്നുമാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്– ഫ്രാഞ്ചൈസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ടീം ഫിനിഷർ റോളിൽ കളിക്കുന്ന ഹെറ്റ്മയർ 72 ശരാശരിയിൽ 291 റൺസാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. 7 ഇന്നിങ്സിൽ ഹെറ്റ്മയർ നോട്ടൗട്ട് ആയിരുന്നു. 17–20 ഓവറിൽ 214.28 ആണ് താരത്തിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്.

പഞ്ചാബിനെതിരെ ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ 16 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 31 റൺസ് നേടിയ ഹെറ്റ്മയറുടെ പ്രകടനം രാജസ്ഥാൻ ജയത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച ഡൽഹിക്കെതിരെയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ ഇനിയുള്ള മത്സരം. 11 മത്സരങ്ങളിൽ 7 ജയം അടക്കം 14 പോയിന്റ് നേടിയ രാജസ്ഥാൻ പട്ടികയിൽ 3–ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.

