‘വിമർശിക്കുന്നതിലാണ് ആനന്ദം എങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെതന്നെ ചെയ്യട്ടെ, തെല്ലും ബാധിക്കില്ല’

മുംബൈ∙ ഐപിഎൽ സീസണിലെ മോശം ബാറ്റിങ് ഫോമിന്റെ പേരിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ബൗണ്ടറി കടത്തി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഇഷൻ കിഷൻ. വിമർശനങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ താൻ കണക്കിലെടുക്കാറില്ലെന്നു കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു മുൻപ് ഇഷൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു.



‘ആളുകൾ പലതും പറയാറുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നു ഞാൻ പരിശോധിക്കാറില്ല. പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് എന്തും പറായാമല്ലോ, കാരണം താരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കു യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. ഫോൺ കയ്യിലെടുത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തിക്കുറിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ വിമർശനങ്ങളും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും എന്നെ ബാധിക്കുകയേയില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുത്തിക്കുറിക്കുന്നതിലാണ് അവർക്കു സന്തോഷം എങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെതന്നെ ചെയ്യട്ടെ. അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല,’– ഇഷന്റെ വാക്കുകൾ‌.

2022 ലെ മെഗാ താരലേലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക ലഭിച്ച താരമാണ് 23 കാരനായ ഇഷൻ. 15.25 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് മുംബൈ ഇഷനെ വീണ്ടും ടീമിലെടുത്തത്. രണ്ട് അർധ സെഞ്ചറികളോടെ ഐപിഎൽ സീസണു നന്നായിത്തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കാനായെങ്കിലും, പിന്നീട് ഇഷൻ ഫോം ഔട്ടാകുകയായിരുന്നു. 11 കളിയിൽ 32.10 ശരാശരിയിൽ 321 റൺസാണ് ഇഷന്റെ ഇതുവരെയുള്ള സമ്പാദ്യം. 117.15 ആണ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്.

കുറച്ച് ഇന്നിങ്സുകളിൽ തുടർച്ചയായി നിരാശപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം, ബാറ്റിങ് ഫോം വീണ്ടെടുത്തു വരികയാണ് ഇഷൻ ഇപ്പോൾ. മുംബൈ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കളിച്ച 2 മത്സരങ്ങളിൽ, 45, 51 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രകടനം. വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ, ചിര വൈരികളായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇഷാന്റെ അടുത്ത മത്സരം.

English Summary: “It’s easy to pick up your phone and write something” - MI opener Ishan Kishan brushes aside criticism over poor form in IPL 2022