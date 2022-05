‘ഓസീസിനായി കളിക്കുന്നത് നീയൊക്കെയോ എന്നു ചോദ്യം, ചീത്തവിളി, കണ്ടില്ലെന്ന് എങ്ങനെ നടിക്കും’?

മെൽബൺ∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനു മുന്നോടിയായി, ലങ്കയിൽ രണ്ട് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ എ ടീമിലേക്ക്, ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കു സുപരിചിതമായ ഒരു മുഖം മടങ്ങിയെത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനമായി പോലും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന താരമായ പീറ്റർ ഹാന്‍സ്കോംബ്!

2016ൽ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഹാൻസ്കോംബ്, ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി 16 ടെസ്റ്റും 22 ഏകദിന മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകടനത്തിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്താനാകാതെ വന്നതോടെ പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ദേശീയ ടീമിലെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടമായി.

ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകളിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങൾക്കു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹാൻസ്കോംബിന് വീണ്ടും ഓസീസ് എ ടീമിലേക്കുള്ള വിളി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ബാറ്റിങ് ശൈലിയുടെ പേരിൽ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപക വിമർശനമാണു താൻ നേരിട്ടിരുന്നതെന്നു ഹാന്‍സ്കോംബ് വെളിപ്പെടുത്തി. ‘ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയും ട്വിറ്ററിലൂടെയുമാണ് ഏറ്റവും അധികം പേർ എന്നെ വിമർശിച്ചിരുന്നത്.

നിങ്ങൾക്കു നേരിട്ടു സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിനായി ആളുകള്‍ സമയം നീക്കിവയ്ക്കുകയാണ്. ചീത്തവിളികൾ, നിന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവനൊക്കെയാണോ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി കളിക്കുന്നത്? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണു പതിവായി വന്നിരുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പവും.

പക്ഷേ, ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും, ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി കളിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് ഞാൻ കൂടുതൽ കരുതലോടെയിരിക്കും,’– ഹാൻസ്കോംബിന്റെ വാക്കുകൾ.

English Summary: 'When someone messages ‘How dare you be in the Australian side’, it’s hard': Australia cricketer on battling criticism