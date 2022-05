ക്രീസിലെ നിൽപ് ഹോക്കി കളിക്കും പോലെ; അടിച്ചത് 50: ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അശ്വിൻ!

മുംബൈ∙ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി 3–ാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങി നേടിയ അർധ സെഞ്ചറിയോടെ ടീം ടോപ് സ്കോററായ ഓഫ് സ്പിന്നർ രവി ചന്ദ്രൻ അശ്വിന്റെ ‘വിചിത്ര’മായ ബാറ്റിങ് സ്റ്റാൻസിന് ‘ലൈക്കടിച്ച്’ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ. ഡൽഹിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിലെ 3–ാം ഓവറിൽത്തന്നെ ഓപ്പണർ ജോസ് ബട്‌ലർ പുറത്തായതോടെയാണ് അശ്വിൻ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത്.



38 പന്തിൽ 4 ഫോറും 2 സിക്സും അടക്കം 50 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത അശ്വിൻ ഐപിഎല്ലിലെ കന്നി അർധ സെഞ്ചറിയാണ് ഡൽഹിക്കെതിരെ കുറിച്ചത്. 3–ാം വിക്കറ്റിൽ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനൊപ്പം 53 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത അശ്വിൻ, പിന്നീട് 15–ാം ഓവറിലാണു പുറത്തയത്.

ചെനാമാൻ സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവിനെ നേരിടുന്നതിടെയാണ് അശ്വിൻ വിചിത്രമായ ബാറ്റിങ് സ്റ്റാൻസ് എടുത്തത്. ഹോക്കിയിൽ പെനൽറ്റി കോർണർ എടുക്കാൻ തയാറെടുത്തു നിൽക്കുന്ന താരങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം

അൽപം വളഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ടിനോടു ചേർന്നാണ് അശ്വിൻ നിന്നത്. അശ്വിന്റെ ബാറ്റിങ് സ്റ്റാൻസിന്റെ ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങിൽ വൈറലാകുകയും ചെയ്തു.

ഹോക്കിയിലെ പെനൽറ്റി കോർണറിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അശ്വിന്റെ സ്റ്റാൻസ് എന്ന് ഒട്ടേറെപ്പേർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അതേസമയം, ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുമെന്നു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് അധികൃതർ നേരത്തെ സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നെന്ന് അശ്വിൻ മത്സരത്തിനു ശേഷം പ്രതികരിച്ചു.

‘തകർത്തടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് നൽകി ഒന്നുമല്ല എന്നെ നേരത്തെ ഇറക്കിയത്. ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്നെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ചില പരിശീലന മത്സരങ്ങളിൽ ഞാനാണ് ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്.

അത് ഏറെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ കാര്യമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

അതു ഫലം കണ്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഡൽഹിക്കെതിരെ നല്ല ഇന്നിങ്സാണു കാഴ്ചവച്ചത്. പക്ഷേ, എന്തുചെയ്യാം, ഞങ്ങൾക്കു മത്സരം ജയിക്കാനായില്ലല്ലോ’– അശ്വിന്റെ വാക്കുകൾ. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും 15–20 റൺസ് കുറവാണു നേടാൻ സാധിച്ചതെന്നും തോൽവിക്കു കാരണമായത് അതാകാമെന്നും മത്സരശേഷം അശ്വിൻ പ്രതികരിച്ചു.

