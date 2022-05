ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചെന്നൈയെ അൺഫോളോ ചെയ്തു; ജഡേജ ‘പരുക്കേറ്റ്’ ടീമിനു പുറത്ത്!

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാരിയെല്ലിനു പരുക്കേറ്റ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് (സിഎസ്കെ) താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഐപിഎലിൽ നിന്നു പുറത്തായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം എം.എസ്. ധോണിയെ തിരികെയേൽപിച്ച ജഡേജ സിഎസ്കെയുടെ ശേഷിക്കുന്ന 2 മത്സരങ്ങളിലും പരുക്കുമൂലം കളിക്കില്ലെന്നു സിഇഒ: കാശി വിശ്വനാഥൻ അറിയിച്ചു. ജഡേജ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. എന്നാൽ, പരുക്കാണു കാരണമെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെന്നൈ ടീം ജ‍ഡേജയെ പുറത്താക്കിയതാണെന്നു സൂചനയുണ്ട്. ചെന്നൈ ടീമിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ‍ജഡേജ അൺഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടും ജഡേജയെ അൺഫോളോ ചെയ്തു. ഇതേക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ, തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു കാശി വിശ്വനാഥന്റെ മറുപടി.



8 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ ചെന്നൈ ടീമിനെ നയിച്ച ‍മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ ജഡേജയ്ക്ക് അതിൽ 2 കളികളിൽ മാത്രമേ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്കു നയിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ സമ്മർദത്തിൽ 10 കളിയിൽനിന്ന് 116 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു സമ്പാദ്യം. അതേസമയം, ക്യാപ്റ്റൻസി തിരികെയേറ്റെടുത്ത ധോണിയുടെ കീഴിൽ നാലിൽ മൂന്നു മത്സരങ്ങളും ചെന്നൈ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Ravindra Jadeja may be ruled out due to injury