പത്താം ക്ലാസിൽ തോറ്റ് ചുമ്മാ കറങ്ങി നടന്ന പയ്യൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ശുഐബ് അക്തർ!

ശുഐബ് അക്തറിനെപ്പോലെ അതിവേഗത്തിൽ പന്തെറിയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ബോളർ! എത്ര മനോഹരമായ നടക്കാത്ത സ്വപ്നം എന്നു കരുതിയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള പേസ് ബോളർ ഉമ്രാൻ മാലിക് ഇത്തവണ ഐപിഎലിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സ്ഥിരമായി പന്തെറിയുന്ന സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് താരം ഉമ്രാന് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര വേഗം കിട്ടുന്നത്?

ജമ്മു താവി എക്സ്പ്രസ്

ജമ്മുവിലെ താവി പുഴക്കരയിൽ നിന്നു പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചു വിൽക്കുന്ന അബ്ദുൽ റഷീദ്, പത്താം ക്ലാസിൽ തോറ്റ് ചുമ്മാ കറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്ന തന്റെ മകൻ ഉമ്രാനെയും ഒരു ദിവസം നഗരത്തിലേക്ക് ഒപ്പം കൂട്ടി. നഗരത്തിലെത്തിയ ഉമ്രാൻ പോയത് മൗലാന ആസാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രൺധീർ സിങ് മിൻഹാസ് എന്ന പരിശീലകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനം കാണാനാണ്.

രണ്ടു ദിവസം ഗ്രൗണ്ടിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ ഉമ്രാൻ മൂന്നാം ദിവസം രൺധീറിനോട് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു– നെറ്റ്സിൽ പന്തെറിയണം. ഒരു ഷൂ പോലും ഇല്ലാത്ത, ടെന്നിസ് ബോളിൽ മാത്രം പന്തെറിഞ്ഞു ശീലിച്ച ഉമ്രാന് രൺധീർ പന്ത് കൈമാറി. ആ പന്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗ പേസ് ബോളറുടെ സ്റ്റാർട്ട്.

മാർഷലിനെപ്പോലെ

താവിയുടെ തീരത്ത് ഓടിക്കളിച്ചു വളർന്ന ഉമ്രാന് സ്വാഭാവികമായ കായികക്ഷമത വേണ്ടുവോളമുണ്ട്. മലയിലും അടിവാരത്തും കയറിയിറങ്ങി നടക്കുന്നതിനാൽ അരയ്ക്കു കീഴ്പ്പോട്ടുള്ള പേശികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചു കാലിന് നല്ല ദൃഢതയുണ്ടാകും. ഈ ദൃഢത ക്രീസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉമ്രാനെ സഹായിക്കുന്നു. മുൻ വെസ്റ്റിൻഡീസ് പേസ് ഇതിഹാസം മാൽക്കം മാർഷലിനെ വേഗരാജാവാകാൻ സഹായിച്ചതും ഇതേ ശരീരഘടനയായിരുന്നു. ഉയർന്ന പ്രദേശത്തു വളർന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ ശ്വസന പ്രക്രിയ ക്രമീകരിക്കാനും അതുവഴി തളർച്ചയില്ലാതെ അവസാന ഓവർ വരെ പന്തെറിയാനും ഉമ്രാന് സാധിക്കുന്നു. ഉമ്രാന്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ പന്ത് പിറന്നത് 20–ാം ഓവറിലാണെന്നത് ചേർത്തുവായിക്കാം.

ടെന്നിസ് ബോൾ കരുത്ത്

17 വയസ്സുവരെ ടെന്നിസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഉമ്രാൻ കളിച്ചിരുന്നത്. ലൈനും ലെങ്തും മറന്നേക്കുക, പരമാവധി വേഗത്തിൽ പന്തെറിയുക എന്നതായിരുന്നു ടെന്നിസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ഉമ്രാന്റെ ലൈൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിലേക്കു മാറിയപ്പോൾ ഈ വേഗം നിലനിർത്താൻ ഉമ്രാന് സാധിച്ചു. പക്ഷേ, ലൈനും ലെങ്തും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഉമ്രാൻ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ പന്തെറിഞ്ഞിട്ടും ഇക്കോണമി റേറ്റ് (ഓവറിൽ ശരാശരി വഴങ്ങുന്ന റൺസ്) പത്തിനു മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്.

ബോളിങ് സ്റ്റൈൽ

ഒരു ശരാശരി പേസ് ബോളറുടെ റണ്ണപ്പ് മാത്രമാണ് ഉമ്രാന്റേത്. എന്നാൽ സൈഡ് ആം ആക്‌ഷന് പകരം കുറേക്കൂടി ഓപ്പൺ ചെസ്റ്റ് രീതിയിലാണ് ഉമ്രാൻ പന്തെറിയുന്നത്. കൃത്യമായ ഹൈ ആം റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് കണ്ടെത്താൻ ഉമ്രാന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പന്ത് എറിയുന്ന സമയത്ത് മുൻകാലിന്റെ പൊസിഷനും ശരീരഭാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഗ്രൗണ്ട് റിയാക്‌ഷൻ ഫോഴ്സിനെ തന്റെ പന്തിലേക്കെത്തിച്ച് പരമാവധി വേഗം കണ്ടെത്താൻ ഉമ്രാനെ സഹായിക്കുന്നു.

ഉമ്രാൻ മാലിക്

പക്ഷേ, ഓപ്പൺ ചെസ്റ്റ് രീതിയിൽ പന്തെറിയുന്നതിനാൽ ഉമ്രാന് സ്വിങ് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ സൺറൈസേഴ്സിൽ ഉമ്രാന്റെ കോച്ച് ആയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസ് ഇതിഹാസം ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം: ‘100 സ്വിങ് ബോളർമാരെ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ, മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പന്തെറിയുന്ന 10 പേരെ കണ്ടെത്താൻ കഷ്ടപ്പാടും’

ഉമ്രാൻ മാലിക്ക്

പ്രായം–22 വയസ്സ്

ഉയരം– 5 അടി 9 ഇഞ്ച്

ഭാരം– 75 കിലോഗ്രാം

വേഗമേറിയ പന്ത്– 157 കി.മീ/ മണിക്കൂർ (ഐപിഎലിൽ)

English Summary: "Every International Team Will Want Him...": Umran Malik Receives Big Compliment From This Pace Legend