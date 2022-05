ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഡിആർഎസ് നിർദേശം നൽകാന്‍ മറന്നു; റിവ്യു ഇല്ലാതെതന്നെ റിങ്കു ഔട്ട്!

മുംബൈ∙ ഐപിഎല്ലിൽ ഡിആർഎസ് വിവാദം വീണ്ടും. ശനിയാഴ്ച നടന്ന കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്– സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് മത്സരത്തിനിടെ, നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഡിആർഎസിനുള്ള നിർദേശം നൽകാൻ മറന്നുപോയ റിങ്കു സിങ്ങിന് റിവ്യു എടുക്കാനാകാതെ മൈതാനം വിടേണ്ടിവന്ന സംഭവമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെത്.



കൊൽക്കത്ത മുഖ്യ പരിശീലകൻ ബ്രെണ്ടൻ മക്കല്ലം ഐപിഎൽ അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തി നോക്കിയെങ്കിലും റിവ്യുവിനുള്ള നിർദേശം നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് ബാറ്റർ തന്നെയാണ് എന്നതിനാൽ കാര്യമുണ്ടായില്ല.

കൊൽക്കത്ത 4 വിക്കറ്റിന് 95 എന്ന സ്കോറിൽ നിൽക്കെ ടി. നടരാജൻ എറിഞ്ഞ 12–ാം ഓവറിലെ 3–ാം പന്തിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ. നടരാജന്റെ യോർക്കർ റിങ്കുവിന്റെ പാഡിൽ ഇടിച്ചു. പിന്നാലെ ഹൈദരാബാദ് താരങ്ങളുടെ അപ്പീൽ ശരിവച്ച ഫീൽഡ് അംപയർ കെ.എൻ. അനന്തപത്മനാഭൻ റിങ്കു ഔട്ടെന്നു വിധിച്ചു. ഇതോടെ റിങ്കുവും നോൺ സ്ട്രൈക്കിങ് എൻഡിൽ ബാറ്റു ചെയ്തിരുന്ന സാം ബില്ലിങ്സും കൂടിയാലോചന തുടങ്ങി. എന്നാൽ റിവ്യുവിനുള്ള നിർദേശം നൽകേണ്ട 15 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ, റിങ്കുവിന്റെ പക്കൽനിന്നു നിർദേശം ഒന്നും വന്നില്ല.

ഇരു ബാറ്റർമാരും ചർച്ച തുടരുന്നതിനിടെത്തന്നെ അംപയർ അനിൽകുമാർ ചൗധരി അടുത്തെത്തി സമയം അതിക്രമിച്ച കാര്യം അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ ഫീൽഡ് അംപറുടെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നാലെതന്നെ റിവ്യുവിനുള്ള നിർദേശം താൻ നൽകിയിരുന്നെന്ന് ബില്ലിങ്സ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ റിവ്യു നിർദേശം ബാറ്റർതന്നെ നൽകണമെന്നാണു ചട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്. ഇതോടെ കൊൽക്കത്തയുടെ റിവ്യു അവസരം നഷ്ടമാകുകയും റിങ്കു പുറത്താകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പന്ത് മിഡിൽ സ്റ്റംപിൽത്തന്നെ കൊള്ളുമെന്നു വിഡിയോ പുനപരിശോധനയിൽ പിന്നീടു തെളിഞ്ഞു. റിവ്യുവിനു പോയിരുന്നെങ്കിലും റിങ്കു ഔട്ട് തന്നെയാകുമായിരുന്നെന്ന് ഇതോടെ ബാധ്യമാകുകയും ചെയ്തു. 6 പന്തിൽ 5 റൺസാണു മത്സരത്തിൽ റിങ്കു നേടിയത്.

