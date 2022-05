‘യോർക്കർ എറിയട്ടെ? ഇവിടെ എന്തും സ്വീകരിക്കും’; നെറ്റ്സിൽ സഞ്ജു–മലിംഗ പോര്!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) നിർണായക മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ നേരിടുന്നതിനു മുന്നോടിയായി പരിശീലനത്തിനിടെ നെറ്റ്സിൽ ലസിത് മലിംഗയുമായി ‘പോരടിച്ച്’ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നായകൻ സഞ്ജു സാംസൺ. പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ ബോളിങ് പരിശീലകൻ കൂടിയായ മലിംഗയും സാംസണും നേർക്കുനേരെത്തിയത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു.

സഞ്ജുവിനെതിരെ ബോൾ ചെയ്യുന്നതിനിടെ ‘ഇനി യോർക്കർ പരീക്ഷിക്കട്ടെ’യെന്ന് മലിംഗ സഞ്ജുവിനോടു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ‘എന്തും എറിയാ’മെന്നായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി. മലിംഗയുടെ ഒരു ഓവർ പൂർണമായി സഞ്ജു വിജയകരമായി നേരിടുന്നത് വിഡിയോയിലുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന താരമാണ് മലിംഗ. ഒന്നാമനായിരുന്ന മലിംഗയെ ഈ സീസണിലാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ വിൻഡീസ് ബോളർ ഡ്വെയിൻ ബ്രാവോ പിന്തള്ളിയത്. വിരമിച്ചശേഷം ഈ സീസണിനു മുന്നോടിയായിട്ടാണ് മലിംഗയെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ബോളിങ് പരിശീലകനായി നിയമിച്ചത്.



