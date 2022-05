മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തിനു മുൻപ് ബാംഗ്ലൂർ ക്യാപ്റ്റൻ ഫാഫ് ഡ്യുപ്ലേസിയിൽനിന്ന് തനിക്ക് ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ചതായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ബാറ്റർ ടിം ഡേവിഡ്. ബാംഗ്ലൂർ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഡ്യുപ്ലേസിയും വിരാട് കോലി, ഗ്ലെൻ മാക്സ്‍വെൽ എന്നിവരും നീല ജഴ്സി അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു ചിത്രമാണു തനിക്ക് ഡ്യുപ്ലേസി അയച്ചതെന്ന് ടിം ഡേവിഡ് മത്സരത്തിനു ശേഷം പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഡൽഹിയെ കീഴടക്കിയതോടെ ബാംഗ്ലൂർ പ്ലേ ഓഫിൽ കടന്നിരുന്നു.

അഞ്ച് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ വിജയം. ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായ മുംബൈയെക്കാൾ ഡൽഹിക്കെതിരെ അവർ ജയിക്കേണ്ട ആവശ്യം റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനായിരുന്നു. 14 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 16 പോയിന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ബാംഗ്ലൂർ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ചത്. 14 പോയിന്റുള്ള ഡ‍ൽഹി അഞ്ചാമതാണ്. മുംബൈയ്ക്കെതിരെ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നെറ്റ് റൺറേറ്റില്‍ മുന്നിലുള്ള ഡൽഹിക്ക് പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാമായിരുന്നു.

ഡൽഹിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 11 പന്തുകളിൽനിന്ന് ടിം ഡേവിഡ് 34 റൺസ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. വിജയത്തോടെ സീസൺ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ടിം ഡേവിഡ് പ്രതികരിച്ചു. അവസാനം കളിച്ച ആറു മത്സരങ്ങള്‍ ടീം എന്ന നിലയിൽ മുംബൈയ്ക്കു മികച്ചതായിരുന്നു. നാലു വിജയങ്ങൾ ടീമിനുള്ള മുന്നോട്ടു പോക്കിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഫാഫ് ഡ്യുപ്ലേസിയിൽനിന്ന് ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് കിറ്റ് ധരിച്ച് ഡ്യുപ്ലേസി, മാക്സി (മാക്സ്‍വെൽ), വിരാട് എന്നിവര്‍ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ആയിരുന്നു അത്. ആ ചിത്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചിലപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം– ടിം ഡേവിഡ് പറഞ്ഞു.

