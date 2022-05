പരാഗിന്റെ പെരുമാറ്റം കൊള്ളാമെന്നു ട്വീറ്റ്; പിന്നാലെ സൂര്യകുമാറിനെതിരെ ആരാധകർ!

കൊൽക്കത്ത∙ ഐപിഎൽ ഒന്നാം ക്വാളിഫയർ മത്സരത്തിനിടെ, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് യുവതാരം റിയാൻ പരാഗിന്റെ ‘പെരുമാറ്റത്തിന്’ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരം സൂരകുമാർ യാദവിന്റെ പ്രശംസ. പിന്നാലെ സൂര്യകുമാർ യാദവിനു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരാധകരുടെ വിമർശനം.



‘കളിക്കളത്തിലെ റിയാൻ പരാഗിന്റെ പെരുമാറ്റം വിശേഷപ്പെട്ടത്’– എന്നാണു ഗുജറാത്ത്– രാജസ്ഥാൻ മത്സരത്തിനിടെ സൂര്യകുമാര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ട്വീറ്റിനെ ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ സ്വാഗതം െചയ്തപ്പോൾ,

പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ പതിവായി പഴി കേൾക്കുന്ന പരാഗിനു സൂര്യകുമാർ പരസ്യ പിന്തുണ നൽകിയത് മറ്റു പലർക്കും പിടിച്ചില്ല. സൂര്യകുമാറിനോട് ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുപോലും പലരും രംഗത്തെത്തി.

Amazing attitude on the field 😍#riyanparag #RRvGT — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) May 24, 2022

ഐപിഎൽ സീസണിടെ പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായുള്ള ഏതാനും ചില മത്സരങ്ങൾ സൂര്യകുമാറിനു നഷ്ടമായിരുന്നു.

Delete this tweet please — Rajan (@therajanr2j) May 24, 2022

ഗുജറാത്ത് റൺചേസിനിടെ 16–ാം ഓവറിൽ ഫീൽഡിൽ വേണ്ട സഹായം നൽകാതിരുന്നതിനു സഹതാരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനോട് പരാഗ് ആക്രോശിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു സൂര്യകുമാറിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിന്റെ യോർക്കറിലെ ഡേവിഡ് മില്ലറുടെ ഷോട്ട് ലോങ് ഓൺ ബൗണ്ടറിലിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുൻപു പരാഗ് ഡൈവ് ചെയ്തു രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്കൊപ്പം ഓടിയെത്തി ഫീൽഡിൽ പിന്തുണ നൽകാൻ തയാറാകാതിരുന്ന ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനു നേരേ പരാഗ് ആക്രോശിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു.

രാജസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന പന്തിൽ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനുമായി ഉണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനൊടുവിൽ റണ്ണൗട്ടായതിനു ശേഷം അശ്വിനു നേരെയും പരാഗ് അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Suryakumar Yadav's tweet on Riyan Parag's 'attitude' during GT vs RR IPL match causes social media stir