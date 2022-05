പ്രമോഷനൽ വിഡിയോയിൽ രാജസ്ഥാന്‍ ‘ഇല്ല’; പ്രക്ഷേപകരെ ‘കൊട്ടി’ സഞ്ജുവിന്റെ ഭാര്യ!

അഹമ്മദാബാദ്∙ 2022 ഐപിഎൽ മെഗാ താരലേലത്തിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ സ്വന്തമാക്കിയതോടെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ കടലാസിലെ കരുത്തരായി ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ വിധിയെഴുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഐപിഎല്ലിലെ മോശം റെക്കോർഡ് കാരണം, ടൂർ‌ണമെന്റിലെ ഫേവറിറ്റുകളായി രാജസ്ഥാനെ ഔദ്യോഗിക പ്രക്ഷേപകർ അപ്പോഴും കണക്കിലെടുത്തിരുന്നില്ല. 2008ലെ പ്രഥമ ഐപിഎൽ സീസണിൽ കിരീടം ഉയർത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നീടുള്ള സീസണുകളിൽ‌ പ്രകടനത്തിൽ ടീം പിന്നാക്കം പോയതാണു കാരണം.



പല സീസണുകളിലും പോയിന്റ് പട്ടികയുടെ അടിത്തട്ടിലാണു ടീമിനു ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായാതും.

അതുകൊണ്ടാകണം, ഐപിഎൽ സീസൺ‌ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രക്ഷേപകർ തയാറാക്കിയ ആനിമേറ്റഡ് പ്രമോഷനൽ സീരിസിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കു പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

രോഹിത് ശർമ, മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി എന്നിവർക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന തരത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്ന വിഡിയോയിൽ രാജസ്ഥാൻ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താനും!

എന്നാൽ ഇത്തവണ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനൊപ്പം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ഇടംപിടിതിനു പിന്നാലെ പഴയ പ്രമോഷനൽ വിഡിയോയിൽനിന്നു രാജസ്ഥാനെ ഒഴിവാക്കിയതിതിരെ അധികൃതർക്കു ചെറിയ ‘കൊട്ടുമായി’ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഭാര്യ ചാരുലത ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിപ്പുമായെത്തി. ആനിമേഷൻ വിഡിയോയുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച ചാരുലത കുറിച്ചതിങ്ങനെ, ‘ഐപിഎൽ 2022 സീസണിലെ പോരാട്ടത്തോട് അനുബന്ധമായി തയ്യാറാക്കിയ ഈ വിഡിയോ ഐപിഎൽ സീസണിന്റെ ആദ്യ ദിവസംതന്നെ കണ്ടു. എന്നാൽ അതിൽ ഒരു പിങ്ക് ജഴ്സി പോലും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നു ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.’

തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച ചാരുലത ഇങ്ങനെയും കുറിച്ചു. ‘ഒ‍ടുവിൽ ഫൈനലിലെത്തി. കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു’. ഐപിഎൽ ഫൈനലിനു തൊട്ടുമുൻപായി ചാരുപങ്കുവച്ച ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി വൈറലാണ്.

English Summary: Sanju Samson's wife takes brutal dig over IPL 2022 broadcasters after RR reach final; 'Saw this video on 1st day of IPL'