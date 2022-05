ലേലശേഷം ആരും സാധ്യത കൽപിക്കാതിരുന്ന ടീം കിരീടത്തിലെത്തിയതെങ്ങനെ? ഗുജറാത്ത് മോഡല്‍

ഇത്തവണത്തെ താരലേലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ കപ്പടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നു വിലയിരുത്തി പിന്നാമ്പുറത്തു നിർത്തിയ ടീമാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്. ഗുജറാത്തിന്റെ താരനിര നോക്കിയാൽ അധികം പേർക്കും എതിരഭിപ്രായമുണ്ടാകില്ല. റാഷിദ് ഖാൻ, ജെയ്സൻ റോയ് എന്നിവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ട്വന്റി20 സ്പെഷലിസ്റ്റുകളും കുറവായിരുന്നു. ലേലത്തിലെ ഒരു ഘട്ടം പിന്നിട്ടപ്പോൾ



ഒരു ഇലവനിലേക്കു വേണ്ട ബാറ്റർമാർ പോലും ഗുജറാത്ത് ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഡേവിഡ് മില്ലർ, വൃദ്ധിമാൻ സാഹ, മാത്യു വെയ്ഡ് എന്നിവരെ ടീമിലെത്തിച്ചത്.

പരുക്കിന്റെ ദീർഘകാല ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം തിരിച്ചെത്തുന്ന, ഒരു ടീമിനെയും നയിച്ചു പരിചയമില്ലാത്ത ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ക്യാപ്റ്റൻസി ഏൽപിക്കുക കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ വിമർശകർ ഉറപ്പിച്ചു ‘ഈ ടീമിനു ഭാവിയില്ല’. ടൂർണമെന്റിന് തൊട്ടുമുൻപു പിൻവാങ്ങിയ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജെയ്സൻ റോയ് ‘അവസാന ആണിയും’ അടിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊരു ടീം ആദ്യ വരവിൽ തന്നെ കപ്പുമായി മടങ്ങണമെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ഭുതം സംഭവിക്കണം. സംഭവിച്ചത് അതുതന്നെയാണ്.

∙ എല്ലാവരും ഫോമിൽ

ഹെഡ് കോച്ച് ആശിഷ് നെഹ്റയുടെ മാജിക്കെന്നോ രാശിയെന്നോ പറയാം, ടീമിലെ താരങ്ങളെല്ലാം ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സ്വിച്ചിട്ടപോലെ ഫോമിലേക്കെത്തി. ഐപിഎലിൽ തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണ് മില്ലർ നടത്തിയത്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, റാഷിദ് ഖാൻ, രാഹുൽ തെവാത്തിയ എന്തിന് കരിയർ കഴിഞ്ഞെന്നു കരുതിയ വൃദ്ധിമാൻ സാഹ വരെ മാച്ച് വിന്നർമാരായി അവതരിച്ചു.

ബോളിങ് നിരയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി മുഹമ്മദ് ഷമിയും റാഷിദ് ഖാനും ഭംഗിയായി ഏറ്റെടുത്തു. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ തെവാത്തിയയുടെയും റാഷിദിന്റെയും മികവിനൊപ്പം ഭാഗ്യം കൂടി ഗുജറാത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പതിനാലിൽ 10 മത്സരവും ജയിച്ച് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവർ ഒന്നാമതെത്തി.

∙ കണക്കെല്ലാം കടലാസിൽ

കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ച്, ലാപ്ടോപ്പിനു മുന്നിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന പരിശീലകരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനാണ് ഇളനീരും കുടിച്ച് കടലാസിൽ കണക്കു കൂട്ടുന്ന ആശിഷ് നെഹ്റ. പരിചയ സമ്പത്തും യുവത്വവും ഒത്തുചേർന്ന തന്റെ ടീമിൽ ലേലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം തൃപ്തനായിരുന്നു. ഹാർദിക് എന്ന ക്യാപ്റ്റനിലും കോച്ച് പ്രതീക്ഷ വച്ചു. 37 താരങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ പോയി ലേലത്തിൽ 20 പേരെ മാത്രം വാങ്ങിയതിനു പിന്നിലും നെഹ്റയുടെ തന്ത്രങ്ങളാണ്.

ചില താരങ്ങളെ എന്തു വില കൊടുത്തും ടീമിലെടുക്കുമെന്നു വാശിപിടിക്കാതെ, ആവശ്യമുള്ള താരങ്ങളെ, ടീമിന് ഒതുങ്ങുന്ന വിലയിൽ കൂടെക്കൂട്ടാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. കളിക്കാരോട് കൂളായി ഇടപെടുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം ടീം അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സമ്മർദങ്ങളില്ലാതാക്കി. ഫൈനലിൽ മുന്നിൽ‌ നിന്നു നയിച്ചും കളിച്ചും ഹാർദിക് ടീമിനു കിരീടമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

