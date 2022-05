ടീം ഡൽഹി; പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ; റോയൽസ് ജഴ്സിയിൽ സാകരിയ ഗാലറിയിൽ!

അഹമ്മദാബാദ്∙ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധനയുടെ പല വകഭേദങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വന്തം ടീം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരം തന്റെ മുൻ ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ‘അത്യപൂർവ’ കാഴ്ച വിരളമായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ്. ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്– രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഐപിഎൽ ഫൈനലിനിടെ, അത്തരത്തിലൊരു മുഹൂർത്തം ആരാധകർക്കു വീണുകിട്ടി.



തന്റെ മുൻ ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനുള്ള പിന്തുണയുമായി നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ഇടംകയ്യൻ പേസർ ചേതൻ സാകരിയ, അതും രാജസ്ഥാൻ ജഴ്സിയിൽ! കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ രാജസ്ഥാന്റെ മിന്നും താരമായിരുന്ന സാകരിയയെ ഇത്തവണത്തെ മെഗാ താരലേലത്തിൽ 4.20 കോടി രൂപയ്ക്കാണു ഡൽഹി സ്വന്തമാക്കിയത്. ലേലംവിളിയിൽ സാകരിയയ്ക്കായി രാജസ്ഥാൻ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തുക ഉയർന്നതോടെ പിൻമാറുകയായിരുന്നു.

ഖലീൽ അഹമ്മദ്, ശാർദൂൽ ഠാക്കൂർ, അക്ഷർ പട്ടേൽ കുൽദീപ് യാദവ് എന്നീ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഡൽഹി ടീമിലാകട്ടെ സാകരിയയ്ക്കു കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഐപിഎൽ സീസണിടെത്തന്നെ സാകരിയ ഇതിനെതിരെ പരോക്ഷമായി ശബ്ദം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

രാജസ്ഥാൻ താരമായിരിക്കെ, മാർവെൽ സൂപ്പർ ഹീറോ ചലച്ചിത്ര സീരിസിലെ ‘വക്കാൻഡാ ഫോറെവെർ’ മാതൃകയിൽ വിക്കറ്റ് നേട്ടം ആഘോഷിച്ച് ആരാധക ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണു സാകരിയ.

ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ മുംബൈയോടു തോറ്റ ഡൽഹി പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫൈനലിൽ പഴയ ടീമായ രാജസ്ഥാനോടുള്ള ‘കൂറ്’ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ സാകരിയ തയാറായില്ല. രാജസ്ഥാനു പിന്തുണയുമായി സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി പിങ്ക് ജഴ്‌സിയിൽ കളി കാണുന്ന സാകരിയയുടെ ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

