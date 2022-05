അഹമ്മദാബാദ്∙ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ കളിക്കളത്തിലെ ‘മാതൃകാ പുരുഷൻ’മാരിൽ ഒരാളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ആളാണു രാജസ്ഥാന്‍ റോയൽസിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോസ് ബട്‌ലർ. കളിക്കളത്തിലെ സമചിത്തതയും മാന്യമായ പെരുമാറ്റവുമാണ് ഇതിനു കാരണം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഡൽഹി– രാജസ്ഥാൻ മത്സരത്തിലെ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ അവസാന ഓവറിലുണ്ടായ നോബോൾ വിവാദത്തെത്തുടർന്ന് ഡൽഹി ബാറ്റർമാരെ പവിലിയനിലേക്കു മടക്കി വിളിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്തിനരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തി ‘ഉപദേശം’ നൽകാൻ പോലും സമയം നീക്കിവച്ച ആളാണു ബട്‌ലർ.

കളിക്കളത്തിലെ മാന്യതയുടെ ആൾരൂപം. എന്നാൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ പുറത്താകലിനു പിന്നാലെ ജോസ് ബട്‌ലർക്കും ‘പിടിത്തംവിട്ടു.’ മത്സരത്തിൽ 39 റൺസാണു ബട്‌ലർ നേടിയത്.

രാജസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിലെ 13–ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ തേഡ് മാൻ ഫീൽഡർക്കു സമീപത്തേക്കു പ്രതിരോധിച്ചു സിംഗിളെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു പുറത്താകലിൽ കലാശിച്ചത്. ബട്‌ലറുടെ ബാറ്റിലുരസിയ പന്ത് നേരെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയുടെ കൈകളിലേക്കാണു ചെന്നത്.

യശസ്വി ജെയ്‌സ്വാൾ, ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ എന്നിവർ പുറത്തായതോടെ രാജസ്ഥാനു പ്രതീക്ഷ നൽകാൻ ബട്‌ലറുടെ ‘വമ്പൻ’ ഇന്നിങ്സ് തന്നെ വേണ്ടിയിടത്തായിരുന്നു ഈ അപ്രതീക്ഷിത പുറത്താകൽ. നിരാശയോടെ ടീം ഡഗൗട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയ ബട്‌ലർ, കടുത്ത അമർഷത്തോടെ ഹെൽമെറ്റും കയ്യുറയും വലിച്ചെറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞു.

ഫൈനലിൽ തിളങ്ങാനായില്ലെങ്കിലും സീസണിൽ 57.53 ശരാശരിയിൽ 863 റൺസെടുത്ത ബട്‌ലർ ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടുന്ന താരത്തിനുള്ള ഓറഞ്ച് ക്യാപ് അടക്കം ഒരുപിടി ബഹുമതികളുമായാണ് ഐപിഎല്ലിനോട് വിടപറഞ്ഞത്. ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പിനു പുറമേ, സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം ഫോർ (83) നേടിയ താരം, സിക്സർ (45) നേടിയ താരം, പവർപ്ലേയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ താരം, സീസണിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ താരം എന്നീ നേട്ടങ്ങളും ബട്‌ലർ സ്വന്തമാക്കി.

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ, ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടുന്ന 2–ാമത്തെ താരം എന്ന റെക്കോർഡും ബട്‌ലർ പേരിലാക്കി. 2016 സീസണിൽ 973 റൺസ് എടുത്ത വിരാട് കോലിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. സീസണിൽ പകരം വയ്ക്കാനാകാത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടും രാജസ്ഥാനെ ഐപിഎൽ ചാംപ്യൻമാരാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിന്റെ നിരാശയുമായാകും ബട്‌ലർ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുക എന്നുറപ്പ്.

English Summary: Watch: Jos Buttler throws hemet, hurls gloves in anger after getting out to Hardik Pandya in GT vs RR IPL final