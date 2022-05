കൊൽക്കത്ത∙ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനൊപ്പം ഫൈനലില്‍ നിറഞ്ഞാടാനായില്ലെങ്കിലും ഐപിഎൽ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൽ നിറഞ്ഞാടിയത് ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉണ്ടാകൂ. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഓപ്പണർ ജോസ് ബട്‌ലർ! ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പടക്കം ആറ് അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടി ഐപിഎല്ലിലെ റെക്കോർഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത് ജോസ് ബട്‌ലർ ആണ്.



ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സറുകൾ നേടിയ താരം, ഫോറുകൾ നേടിയ താരം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്, സീസണിലെ മികച്ച പവർ പ്ലെയർ, എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ എല്ലാം മലയാളികൾ 'ജോസേട്ടൻ' എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ജോസ് ബട്‌ലർ കൂട്ടത്തോടെ സ്വന്തമാക്കി. ഒരു സീസണില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സെടുക്കുന്ന ഓവര്‍സീസ് താരമാവുകയും ചെയ്തു ബട്‌ലര്‍.

സീസണിൽ 57.53 ശരാശരിയില്‍ 149.05 സ്‌ട്രൈക്റേറ്റിൽ 863 റൺസ് നേടിയാണ് ബട്‌ലർ ഓറഞ്ച് ക്യാപ് സ്വന്തമാക്കിയത്. നാല് സെഞ്ചറിയും അതുപോലെ തന്നെ നാല് അര്‍ധ സെഞ്ചറിയും സ്വന്തമാക്കിയ ബട്‌ലര്‍ 83 ഫോറും 45 സിക്സറുകളുമാണ് ഈ സീസണില്‍ അടിച്ചെടുത്തത്. ഫോറിൽനിന്നു മാത്രം നേടിയത് 332 റൺസും സിക്സിൽനിന്നു നേടിയത് 270 റണ്‍സും. 863 റണ്‍സിൽ 602 റൺസും നേടിയത് ബൗണ്ടറിയിൽനിന്ന്. ഓടിയെടുത്തത് 261 റൺസ് മാത്രം!

2016 സീസണിൽ 973 റണ്‍സ് നേടിയ വിരാട് കോലിയുടെ റെക്കോഡ് തകര്‍ക്കാന്‍ ബട്‌ലർക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഐപിഎല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു സീസണില്‍ കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമാകുവാനും ബട്‌ലർക്ക് സാധിച്ചു. 2016ല്‍ ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ നേടിയ 848 റണ്‍സിന്റെ റെക്കോർഡാണു മറികടന്നത്. ഐപിഎൽ സീസണിൽ മികവു പുലർത്തിയ താരങ്ങൾക്കുള്ള ആകെ സമ്മാനത്തുക ഒരു കോടി രൂപയാണ്.

10 ലക്ഷം രൂപ വീതമുള്ള 10 പുരസ്കാരങ്ങളാണ് അധികൃതർ നൽകുന്നത്. സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർക്കുള്ള പുരസ്കാരം സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിളും, ഫെയർപ്ലേ പുരസ്കാരമായി ടീമുകൾക്കു ട്രോഫിയുമാണു നൽകുന്നത.് ഇവ രണ്ടും ഒഴിച്ചുള്ള 10 പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണു നൽകുക.

ഇതിൽ പർപ്പിൾ ക്യാപ്പ്, എമർജിങ് പ്ലെയർ, അതിവേഗ ബോളർ എന്നീ 3 പുരസ്കാരങ്ങള്‍ നേടാൻ ബട്‌ലർക്കു യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതു കൂടാതെ ബട്‌ലർക്കു ‘നഷ്ടമായത്’ ഒരേയൊരു പുരസ്കാരം മാത്രം– സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാച്ച് സ്വന്തമാക്കിയ താരത്തിനുള്ളത്!

അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ മുഴുവൻ പട്ടിക:

ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ്: ജോസ് ബട്‌ലർ (863 റൺസ്)

പർപ്പിൾ ക്യാപ്പ്: യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ (27 വിക്കറ്റ്)

പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീസൺ : ജോസ് ബട്‌ലർ

എമർജിങ് പ്ലെയർ : ഉമ്രാൻ മാലിക്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ: ജോസ് ബട്‌ലർ (45)

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറുകൾ: ജോസ് ബട്‌ലർ (83)

സൂപ്പർ സ്‌ട്രൈക്കർ: ദിനേഷ് കാർത്തിക് (സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 183.33)

ഗെയിം ചേഞ്ചർ: ജോസ് ബട്‌ലർ

ഫെയർപ്ലേ അവാർഡ്: ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്

പവർ പ്ലെയര്‍: ജോസ് ബട്‌ലർ

ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഡെലിവറി: ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ (157.3 കിമീ.)

മികച്ച ക്യാച്ച്: എവിൻ ലൂയിസ്

616 റണ്‍സ് നേടിയ ലക്നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്റ്‌സ് ക്യാപ്റ്റന്‍ കെ.എല്‍. രാഹുലാണ് റണ്‍വേട്ടക്കാരില്‍ രണ്ടാമന്‍. രാജസ്ഥാന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ 17 മത്സരങ്ങളില്‍ 458 റണ്‍സ് നേടി ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ്.

