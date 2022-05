‘ഹാർദിക് ക്യാപ്റ്റൻസി ആസ്വദിച്ചു; ടീമിനെ നയിച്ചത് ധോണിയെപ്പോലെ, തീരുമാനങ്ങൾ ഉചിതം’ ​

അഹമ്മദാബാദ്∙ പ്രഥമ സീസണിൽത്തന്നെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ ഐപിഎൽ കിരീടത്തിലേക്കു നയിച്ച ഹാർദിക് പാണ്ഡയുടെ നേതൃപാടവത്തിനു ക്രിക്കറ്റ് നിരൂപകരുടെ പ്രശംസ. പുറത്തിനേറ്റ പരുക്കിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായിരുന്ന ഹാർദിക്, ഐപിഎൽ സീസണിലെ ഉജ്വല ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കും മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു.



‌15 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽനിന്നു 487 റൺസും 7.27 ഇക്കോണമി നിരക്കിൽ 8 വിക്കറ്റുമാണു ഹാർദികിന്റെ സമ്പാദ്യം. അരങ്ങേറ്റ സീസണിൽത്തന്നെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഐപിഎൽ ചാംപ്യൻമാരായതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണു ഹാർദിക്. ഇതിനു പുറമേ ബോളർമാരെ അടിക്കടി മാറ്റി എതിർ ടീമിന്റെ പല കൂട്ടുകെട്ടുകളം പൊളിച്ച ഹാർദികിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയും ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു.

മത്സരത്തിലെ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിലെ ഹാർദികിന്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ എം.എസ്. ധോണിയുടെ ശൈലിയുമായാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്.

‘ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ നന്നായി ബോൾ ചെയ്തു. 4–ാം നമ്പറിൽ, മത്സരത്തിന്റെ ഗതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പല തരത്തിൽ ബാറ്റു ചെയ്തു. എം.എസ്. ധോണിയെപ്പോലെയാണ് ഹാർദിക് ടീമിനെ നയിച്ചത്.

ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ആർ. സായ്കിഷോർ 16, 18 ഓവറുകളാണ് ബോൾ ചെയ്തത്. ധോണിയുടേതിനു സമാനമായ ശൈലിയായിരുന്നു ഹാർദികിന്റേത്.

മത്സരത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണു ഹാർദിക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത്. ക്യാപ്റ്റൻസി ഹാർദിക് ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നു തോന്നി. വളരെ ശാന്തനായാണു ഹാർദികിനെ കണ്ടതും’– ഇഎസ്പിഎൻക്രിക്ക് ഇൻഫോയോടു മഞ്ജരേക്കർ പ്രതികരിച്ചു.

