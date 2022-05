ആദ്യ ഫൈനലിൽ പൂജ്യത്തിനു പുറത്ത്, തല്ലു കൊള്ളി: ഇന്നു ഹീറോ; ഹാർദിക് ‘പഞ്ച്’!

ആദ്യ ഫൈനലിൽ പൂജ്യത്തിനു പുറത്ത്; അഞ്ചാം ഫൈനലിലാകട്ടെ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചും. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് സംപൂജ്യനായി വളർന്നുനിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ച അ‍ഞ്ചാമത്തെ ഫൈനലിലും കിരീടം നേടി തിളങ്ങിനിൽക്കുകയാണ് ഈ ഓൾ റൗണ്ടർ. അതിൽ നാലു കിരീടങ്ങളും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നിരയിൽ കളിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു.



ഇക്കുറിയാകട്ടെ ഐപിഎലിൽ ആദ്യമായി അരങ്ങേറിയ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ജേതാക്കളാകുമ്പോൾ നായകനായി മിന്നിനിൽക്കുകയാണ് ഈ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ ഏഴു വിക്കറ്റിന് തകർത്ത ഒട്ടും ആവേശകരമല്ലാത്ത ഫൈനലിൽ ഓൾറൗണ്ട് മികവിലൂടെ കളിയിലെ താരമായതും ക്യാപ്റ്റൻ പാണ്ഡ്യ തന്നെ. 4 ഓവറിൽ 17 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 കിടിലൻ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ പാണ്ഡ്യ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 34 റൺസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സഞ്ജു സാംസൺ, ജോസ് ബട്‌ലർ, ഹെറ്റ്മെയർ എന്നീ വമ്പൻ താരങ്ങളാണ് പാണ്ഡയുടെ കൃത്യതയ്ക്കു മുന്നിൽ ബാറ്റ് വച്ചു കീഴടങ്ങിയത്. ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഈ മൂന്നുപേരെയും പാണ്ഡ്യ വീഴ്ത്തിയതോടെ അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ കാണികൾക്കും ആരാധകർക്കും കളിയുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടെന്നതിന്റെ സൂചനകൾ കിട്ടിയിരുന്നു.

അത്രമേൽ താരത്തിളക്കമുള്ള ടീമായിരുന്നില്ല തുടക്കത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്. ആശിഷ് നെഹ്റയെന്ന പരിശീലകനും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെന്ന ക്യാപ്റ്റനും കീഴിൽ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം കണക്കെ നടത്തിയ സംഘയത്നമാണ് അവരെ അരങ്ങേറ്റ ടൂർണമെന്റിൽ തന്നെ കിരീടനേട്ടത്തിന്റെ അമരത്തെത്തിച്ചത്. 2015ൽ ഐപിഎല്ലിൽ അരങ്ങേറിയ പാണ്ഡ്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ടൂർണമെന്റും ഇതുതന്നെയാണെന്നു പറയാം. ആകെ 487 റൺസടിച്ച ഹാർദിക് റൺ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ബോളിങ്ങിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവും ഗംഭീരമാക്കി.

∙ അഞ്ചാം ഫൈനലിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്

ഐപിഎലിൽ അരങ്ങേറിയ 2015 മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള 8 ടൂർണമെന്റുകളിൽ അഞ്ചിലും ഹാർദിക് ഫൈനൽ കളിക്കുകയും കിരീടം നേടുകയും ചെയ്തു എന്നതു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ഗുജറാത്ത് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഹാർദിക് നേരത്തേ മുംബൈക്കായി കളിച്ച 4 ഫൈനലുകളിലും ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്നതാണു കണക്കുകൾ.

ആ നാലു ഫൈനലുകളിലും കൂടി ഈ വലംകയ്യൻ നേടിയത് ആകെ 29 റൺസ്. ആകെ എറിഞ്ഞത് 5 ഓവറുകൾ. ഒറ്റ വിക്കറ്റും കിട്ടാതെ 39 റൺസും വഴങ്ങി. എന്നാൽ ഇക്കുറിയാകട്ടെ ഇതിനെയെല്ലാം മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ പ്രകടനമായിരുന്നു. നാലു ഫൈനലുകളിലും കൂടി നേടിയതിനെക്കാൾ റൺസും വിക്കറ്റും ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ കളിച്ച ഈയൊരൊറ്റ ഫൈനലിൽ ഹാർദിക് സ്വന്തമാക്കി. നായകനെന്ന നിലയിൽ‌ ടീമിനെ കിരീടത്തിലെത്തിച്ച അർപ്പണബോധം.

ഹാർദിക് മുംബൈക്കായി കളിച്ച നാലു ഫൈനലുകളിലെ പ്രകടനം കാണാം: 2015ൽ മുംബൈയുടെ പോരാട്ടം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സുമായിട്ടായിരുന്നു. 41 റൺസിന്റെ വിജയം. നേരിട്ട രണ്ടാം പന്തിൽതന്നെ പാണ്ഡ്യയെ പൂജ്യത്തിനു പുറത്താക്കിയത് ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ. ബോളിങ്ങിലാകട്ടെ 4 ഓവറിൽ വിക്കറ്റില്ലാതെ വിട്ടുകൊടുത്തത് 36 റൺസും.

2017ലും പറയത്തക്ക മാറ്റമുണ്ടായില്ല. മുംബൈ ഒറ്റ റണ്ണിന് പുണെ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ വീഴ്ത്തിയ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന പോരിൽ പാണ്ഡ്യ എടുത്തത് 9 പന്തിൽ 10 റൺസ്.

മുംബൈ കുറിച്ചത് എട്ടു വിക്കറ്റിന് 129 റൺസായിരുന്നു. പാണ്ഡ്യ ആ മത്സരത്തിൽ ബോൾ ചെയ്തുമില്ല. 2019ൽ മുംബൈ തോൽപിച്ചത് ചെന്നൈ നിരയെ. അതും ഒരു റണ്ണിന്. പാണ്ഡ്യയുടെ ഭേദപ്പെട്ട ഫൈനൽ ഇതായിരുന്നെന്നു പറയാം. ദീപക് ചാഹർ വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുരുക്കുമ്പോൾ പാണ്ഡ്യ 16 റൺസെടുത്തിരുന്നു. ഒരോവർ ബോൾ ചെയ്തപ്പോൾ വഴങ്ങിയത് 3 റൺസ് മാത്രവും. 2020ൽ ആയിരുന്നു നാലാം ഫൈനൽ. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ആയിരുന്നു എതിരാളികൾ. 5 പന്തിൽ 3 റൺസെടുത്ത പാണ്ഡ്യയെ ആൻറിച് നോർട്യ പുറത്താക്കി. ഇതിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ഹാർദിക്കിന്റെ പകർന്നാട്ടം.

∙ 11 ടെസ്റ്റുകൾ, 63 ഏകദിനങ്ങൾ

28 വയസ്സിലെത്തിയ ഈ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി ഇന്ത്യയ്ക്കായി 11 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെഞ്ചുറി അടക്കം 532 റൺസും 17 വിക്കറ്റുകളും നേടി. ഏകദിനത്തിലാകട്ടെ 63 മത്സരങ്ങൾ; അതിൽ 1286 റൺസും 57 വിക്കറ്റുകളും. ട്വന്റി20യിൽ 54 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിലിറങ്ങി 553 റൺസും 42 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. ഐപിഎൽ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ 107 കളികളാണ് പട്ടികയിൽ. ആകെ റൺസ് 1963; ഒപ്പം 50 വിക്കറ്റുകളും.

ഐപിഎലിൽ അരങ്ങേറിയ കാലം മുതൽ ഹാർദിക്കിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു സ്വന്തം ടീമിനെ കിരീടത്തിലേക്കു നയിക്കണമെന്നത്. മുംബൈ നിരയിൽ 4 കിരീടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായെങ്കിലും പട നയിച്ചു നേടിയ പുതുകിരീടത്തിന് ഹാർദിക്കിന്റെ മനസ്സിൽ അമൂല്യശോഭയുണ്ടാകും എന്നുറപ്പ്.

