‘ഇന്ത്യയ്ക്കു 2 വർഷത്തിനപ്പുറം ക്യാപ്റ്റനെ വേണോ? ഹാർദിക്ക് അല്ലാതെ ആരെയും പരിഗണിക്കില്ല’

ലണ്ടൻ∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർക്കു പിന്നാലെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി പരിഗണിക്കാമെന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനവുമായി മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കെൽ വോൺ. രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരെയെങ്കിലും തേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് അപ്പുറം ആരെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു വോൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



ഐപിഎൽ സീസണിൽ ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും തിളങ്ങിയ ഹാർദിക്, അനിൽ കുംബ്ലെ, രോഹിത് ശർമ എന്നിവർക്കു ശേഷം ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

‘പുതിയ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കായി ഉജ്വല നേട്ടമാണു കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ക്യാപ്റ്റനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർദിക്കിന് അപ്പുറത്തേക്കു മറ്റൊരാളെ ഞാൻ നോക്കുക പോലുമില്ല’– ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ ഐപിഎൽ കിരീടനേട്ടത്തിനു പിന്നാലെ വോൺ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

‘ഹാർ‌ദിക്കിന്റെ മാനസിക നില അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ പാഠങ്ങൾ ഹാർദിക് മുംബൈയിൽനിന്നു പഠിച്ചിരിക്കും എന്നു ഞാൻ ഓർത്തുപോകുകയാണ്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വദിച്ചു കളിക്കുന്ന ടീമാണെന്നു തോന്നി. മാനസികാവസ്ഥ മികച്ചതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ കളിക്കാനാകൂ.

ഇക്കാര്യമൊക്കെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരമായിരിക്കെയാകും ഹാർദിക് പഠിച്ചത് എന്നാണു കരുതുന്നത്. ടീമിലെ കൂട്ടായ്മയുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുംബൈയും ചെന്നൈയും എന്നും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ ഹാർദിക്കിനെ റിലീസ് ചെയ്തത് ഓർത്ത് മുംബൈ പരിതപിക്കുന്നുണ്ടാകും’– വോൺ ക്രിക്ക്ബസിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: ‘If India need a captain in 2 years I won’t look past him': Michael Vaughan's bold comment on Hardik Pandya