അഹമ്മദാബാദ്∙ ഐപിഎൽ സീസൺ അവസാനിച്ചെങ്കിലും ‘ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിലെ കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്’ ഇപ്പോഴും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചൂടൻ ചർച്ചാ വിഷയമായി തുടരുകയാണ്. ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് ക്യാപ്റ്റനായ രാഹുൽ 2 സെഞ്ചറിയടക്കം 616 റൺസടിച്ചു സീസണിലെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ 2–ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയെങ്കിലും രാഹുലിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റാണ് ഒട്ടേറെ ആരാധകർക്കും ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധർക്കും രസിക്കാത്തത്.

റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിൽ ലക്നൗ 208 റൺസ് പിന്തുടരവെ, 58 പന്തിൽ 79 റൺസെടുത്ത രാഹുലിന്റെ പ്രകടനം വ്യാപക വിമർശനത്തിനു വഴിതെളിച്ചിരുന്നു. രാഹുലിനെക്കാൾ 4 പന്തുകൾ കുറച്ചു കളിച്ച ആർസിബി താരം രജത് പാട്ടിദാർ‌ പുറത്താകാതെ 112 റൺസ് നേടിയതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഒട്ടേറെ ആരാധകർ രാഹുലിനെതിരെ സ്വരം കടുപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ രാഹുലിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഈ സീസണിലല്ല ആദ്യമായി തുടങ്ങിയതെന്നും പഞ്ചാബ് കിങ്സ് താരമായിരിക്കെ ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാനം വരെ രാഹുൽ ബാറ്റു ചെയ്തതിനാൽ ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെല്ലിനു ബാറ്റിങ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായ കാര്യം മറക്കരുതെന്നു മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ റഷീദ് ലത്തീഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.‌

‘ഈ സീസണു മുൻപു പഞ്ചാബ് കിങ്സിനായല്ലേ രാഹുൽ കളിച്ചിരുന്നത്? അന്നു 15–18 ഓവറാണു രാഹുൽ ബാറ്റുചെയ്തിരുന്നത്. അതേ സമയം ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെല്ലിനു കഷ്ടിച്ചു 2 പന്തുകൾ മാത്രമാണു കളിക്കാൻ ലഭിച്ചിരുന്നതും. പഞ്ചാബ് പ്ലേ ഓഫിനു യോഗ്യത നേടിയതുമില്ല. ക്രിസ് ഗെയ്‌ൽ പോലും ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണു ബാറ്റു ചെയ്തിരുന്നത്.

കെ.എൽ. രാഹുൽ മികച്ച ബാറ്ററാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ അൽപം പോലും സംശയമില്ല. വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയും ഇഷാൻ കിഷനുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ അതേ വിക്കറ്റിലാണു രാഹുൽ സെഞ്ചറികൾ നേടിയത്.ചിലപ്പോഴൊക്കെ, ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാനം വരെ ബാറ്റുചെയ്യുക എന്നതു തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഓപ്പണർമാർക്കു തോന്നും.

രോഹിത് ശർമയെപ്പോലെയല്ല രാഹുൽ. കോലി രോഹിത് എന്നിവർ മറ്റൊരു തലത്തിലുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ, രാഹുലും ഏറെ പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ താരം തന്നെ. രാഹുൽ അൽപം കൂടി മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്. നിലയുറപ്പിക്കാനായി രാഹുൽ കൂടുതൽ പന്തുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനായി എടുക്കുന്ന പന്തുകളും കൂടുതലാണ്. രാഹുൽ പഞ്ചാബിനായി കളിക്കുമ്പൊഴും ഇക്കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു’– ലത്തീഫിന്റെ വാക്കുകൾ.

English Summary: 'Rahul used to bat till 18th over while Maxwell hardly faced 2 balls': Ex-Pakistan captain reignites strike-rate debate