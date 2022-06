‘ഹാർദിക്- പന്ത് സഖ്യം ലോകകപ്പിൽ നിർണായകം; 14-20 ഓവറിൽ 100–120 റൺസ് നേടാം’

മുംൈബ∙ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ– ഋഷഭ് പന്ത് സഖ്യത്തിന്റെ സേവനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ടീം ഇന്ത്യ ആലോചിക്കണമെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ.



‘ഋഷഭ് പന്തിനെ 5–ാം നമ്പറിലോ 6–ാം നമ്പറിലോ കളിപ്പിക്കാനാകും ഇന്ത്യ ആലോചിക്കുന്നത്. ഒന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ, ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കായി 5–ാം നമ്പറിലും 6–ാം നമ്പറിലും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ഋഷഭ് പന്തും ഒന്നിച്ചു ബാറ്റു ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് ഓവറുകൾ ഇരുവർക്കും സ്ട്രൈക്ക് മാറി കളിക്കാം. പക്ഷേ, 14 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ഓവറുകളിൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടായിരിക്കും അത്.

ആ 6 ഓവറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 100–120 റണ്‍സ് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം’– ഗാവസ്കർ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

ഈ വർഷം നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നേടണമെങ്കിൽ ടീമിൽ ഒരു എക്സ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു. പന്ത്– പാണ്ഡ്യ സഖ്യത്തിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാകും ടീം ഇന്ത്യയുടെ എക്സ് ഫാക്ടർ എന്നും അവർ ഒന്നിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണു സംഭവിക്കുക എന്നു കാണാന്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

‘ഇരുവർക്കും അതിനുള്ള കെൽപ്പുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും പ്രകടനം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്’– അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നു ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിയെടുത്തതിനു ശേഷം, ഗുജറാത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: "In 6 overs, you can probably expect even 100-120 runs" - Sunil Gavaskar on why Hardik Pandya, Rishabh Pant should bat in middle-order together for India