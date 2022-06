‘ഫോളോവേഴ്സ് കൂടിക്കാണില്ലേ?’ ചോപ്രയെ ട്രോളി പൊള്ളാർഡ്; പിന്നാലെ ട്വീറ്റ് നീക്കി

മുംബൈ∙ ഐപിഎൽ സീസൺ അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്രയെ ‘ട്രോളി’ മുൻ‌ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റനും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരവുമായ കെയ്റൻ പൊള്ളാർഡ്. ‘എന്താണ് താങ്കളുടെ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണവും ഫാൻ‌ബേസും വർധിച്ചോ’ എന്ന ട്വീറ്റിൽ പൊള്ളാർഡ് ആകാശ് ചോപ്രയെ ടാഗ് ചെയ്തു. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെതന്നെ പൊള്ളാർഡ് ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

പൊള്ളാർഡിന്റെ ട്വീറ്റിനു പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ ഐപിഎൽ സീസണിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിൽ പൊള്ളാർഡിനെതിരെ ചോപ്ര നടത്തിയ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണു ട്വീറ്റ് എന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ‘താങ്കളുടെ ആരാധക വൃന്ദവും ഫോളോവേഴ്സും വർധിച്ചെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു തുടരുക’– ഇതായിരുന്നു പൊള്ളാർഡിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ സീസണിൽ പൊള്ളാർഡിനു ബാറ്റിങ് ഫോം കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. 11 ഇന്നിങ്സിൽ 107.46 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 144 റൺസാണു പൊള്ളാർഡിനു നേടാനായത്. ബോളിങ്ങിൽ ലഭിച്ചതാകട്ടെ 4 വിക്കറ്റുകളും. സീസണിലെ അവസാന 3 മത്സരങ്ങളിൽ പൊള്ളാർഡിനു പ്ലേയിങ് ഇലവനിലെ സ്ഥാനം പോലും നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇത്തവണത്തെത് പൊള്ളാർഡിന്റെ അവസാനത്തെ ഐപിഎൽ സീസണ്‍ ആയേക്കാമെന്നു ചോപ്ര മുൻപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ‘പൊള്ളാർഡിന്റെ അവസാന ഐപിഎൽ സീസൺ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാണു തോന്നുന്നത്. പൊള്ളാർഡിനെ നിലനിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ മുംബൈയ്ക്ക് 6 കോടി രൂപ ലഭിക്കും. മുരുഗൻ അശ്വിനെയും (1.3 കോടി) അവർക്കു വേണമെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാം. ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട്ടിന്റെ (1.3 കോടി) കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷേ ടെയ്മാൽ മിൽസുമായി (1.5 കോടി) അവർക്ക് ഉറപ്പായും വഴിപിരിയാം.

മുംബൈ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽനിന്നു പൊള്ളാർഡ് പുറത്തേക്കു പോകുകയും ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് കടന്നുവരികയും വേണം. എത്ര അവസരങ്ങളാണു പൊള്ളാർഡിനു നൽകുക? പൊള്ളാർഡ് റൺസേ നേടുന്നതേയില്ല. പൊള്ളാർഡിന്റെ ബോളിങ് ഉപകാരപ്പെടും, പക്ഷേ ബോളറായി പൊള്ളാർഡിനെ ടീമിലെടുക്കാനാകില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൊള്ളാര്‍ഡിന്റെ സേവനങ്ങൾക്കു മുംബൈ നന്ദി പറയേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു’– മുൻപു ചോപ്ര പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ.

