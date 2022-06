വീണ്ടും ലിവിങ്സ്റ്റൻ; കൂറ്റൻ സിക്സർ, പന്ത് കണ്ടെത്തിയത് കെട്ടിട നിർമാണ തൊഴിലാളി– വിഡിയോ

മാഞ്ചസ്റ്റർ∙ ഐപിഎൽ സീസൺ അവസാനിച്ചിട്ടും ഇംഗ്ലിഷ് താരം ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൻ ‘അടി’ നിർത്തുന്ന മട്ടില്ല. ടി20 ബ്ലാസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ, ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ ഒരു പടുകൂറ്റൻ സിക്സറിനു ശേഷം പന്തു കണ്ടെത്താൻ കെട്ടിട നിർമാണ തൊഴിലാളികളെ നിയോഗിക്കേണ്ടിവന്നു. ഐപിഎൽ സീസണിൽ 182.08 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനായി 14 കളിയിൽ 427 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്ത താരമാണു ലിവിങ്സ്റ്റൻ. ഐപിഎൽ സീസണിലെ ഈ ഉജ്വല ഫോമാണു പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ടി20 വൈറ്റാലിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റിൽ ലങ്കാഷറിനായും ലിവിങ്സ്റ്റൻ തുടരുന്നത്.

ഡെർബിഷറിനെതിരെ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വെറും 40 പന്തിൽ 5 വീതം ഫോറും സിക്സും അടക്കം 75 റൺസാണു ലിവിങ്സറ്റൻ അടിച്ചെടുത്തത്. ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ ഇന്നിങ്സിന്റെ കരുത്തിൽ 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റിന് 219 റണ്‍സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ലങ്കാഷർ, മത്സരം 17 റൺസിനു ജയിച്ചു. 14 പന്തിൽ 21 റൺസ് എടുത്തു നിൽക്കെയാണു ലിവിങ്സ്റ്റന്‍ സ്കോട്‌ലൻഡ് സ്പിന്നർ മാർക്ക് വാട്ടിനെ ഡീപ് മിഡ് വിക്കറ്റിനു മുകളിലൂടെ പടുകൂറ്റൻ സിക്സറിനു തൂക്കിയത്.

സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഭാഗത്താണു പന്തു നേരെ ചെന്നു വീണത്. ഇതിനിടെയിൽനിന്നു പന്ത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാണ് എന്നാണു മത്സരത്തിലെ കമന്റേറ്റർമാർ ആശ്ചര്യത്തോടെ പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെതന്നെ നിർമാണ തൊഴിലാളികൾ പന്തു കണ്ടെത്തി. ‘മാച്ച്ബോൾ കണ്ടെത്താൻ സഹിയിച്ച കെട്ടിട നിർമാണ തൊഴിലാളികൾക്കു നന്ദി’– എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ വൈറ്റാലിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചു.

ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഗുജറാത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ മുഹമ്മദ് ഷമിയെ 117 മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പടുകൂറ്റൻ സിക്സറിനു തൂക്കിയ താരമാണു ലിവിങ്സ്റ്റൻ. മുംബൈ ഡിവൈ പാട്ടിൽ സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയുടെ ഏറ്റവും മുകലിലത്തെ നിരയിലാണു പന്തു പതിച്ചത്. അന്നു പന്തു പിന്നിട്ട ദൂരം കണ്ട് ഷമി പോലും ചിരിച്ചുപോയിരുന്നു.

English Summary: Watch: Construction Workers Help Retrieve Ball After Liam Livingstone's Huge Six In T20 Blast