8 റൺസിനിടെ നഷ്ടമാക്കിയത് 5 വിക്കറ്റ്; കിവീസിനെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിനും കൂട്ടത്തകർച്ച

ലണ്ടൻ ∙ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ തകർപ്പൻ ബോളിങ് പ്രകടനവുമായി ന്യൂസീലൻഡിനെ വെറും 132 റൺസിൽ ചുരുട്ടിക്കെട്ടിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ കൂട്ടത്തകർച്ച. ആദ്യ ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 116 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. 17 വിക്കറ്റുകൾ നിലംപൊത്തിയ ആദ്യ ദിനം, മൂന്നു വിക്കറ്റ് മാത്രം കയ്യിലിരിക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇപ്പോഴും ന്യൂസീലൻഡിന്റ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറിനേക്കാൾ 16 റൺസ് പിന്നിലാണ്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ബെൻ ഫോക്സ് (ആറ്), സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോഡ് (4) എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ.

രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീതം പിഴുത ടിം സൗത്തി, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, കൈൽ ജയ്മിസൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തത്. കോളിൻ ഡി ഗ്രാൻഡ്ഹോമിന് ഒരു വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. 56 പന്തിൽ ഏഴു ഫോറുകൾ സഹിതം 43 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ സാക് ക്രൗളിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. സഹ ഓപ്പണർ അലക്സ് ലീസ് 77 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറുകൾ സഹിതം 25 റൺസെടുത്തു. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ 59 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിന്, 57 റൺസിനിടെയാണ് ഏഴു വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 92 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്ന അവർ പിന്നീട് എട്ടു റൺസിനിടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കി ഏഴിന് 100 റൺസെന്ന നിലയിലും തകർന്നു.

ഒലി പോപ്പ് (27 പന്തിൽ ഏഴ്), ജോ റൂട്ട് (15 പന്തിൽ 11), ജോണി ബെയർസ്റ്റോ (ഒൻപത് പന്തിൽ ഒന്ന്), ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് (ഒൻപത് പന്തിൽ ഒന്ന്), മാറ്റി പോട്സ് (13 പന്തിൽ ആറ്) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തി.

നേരത്തെ, നാലു വിക്കറ്റുകൾ വീതം പിഴുത വെറ്ററൻ താരം ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സൻ, പുതുമുഖ താരം മാറ്റി പോട്സ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ന്യൂസീലൻഡിനെ 132 റൺസിൽ ഒതുക്കിയത്. ഇതിൽ, 9.2 ഓവറിൽ 13 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റ് പിഴുത പോട്സിന്റെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായി. സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോഡ്, ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് എന്നിവർക്ക് ഓരോ വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു.

50 പന്തിൽ നാലു ഫോറുകളോടെ 42 റൺസെടുത്ത കോളിൻ ഡി ഗ്രാൻഡ്ഹോമാണ് കിവീസിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. ടിം സൗത്തി (23 പന്തിൽ 26), ട്രെന്റ് ബോൾട്ട് (16 പന്തിൽ 14), ടോം ബ്ലണ്ടൽ (39 പന്തിൽ 14), ഡാരിൽ മിച്ചൽ (35 പന്തിൽ 13) എന്നിവരാണ് രണ്ടക്കം കടന്ന മറ്റുള്ളവർ. ടോം ലാഥം (17 പന്തിൽ ഒന്ന്), വിൽ യങ് (രണ്ടു പന്തിൽ ഒന്ന്), ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസൻ (22 പന്തിൽ രണ്ട്), ഡിവോൺ കോൺവേ (ഏഴു പന്തിൽ മൂന്ന്), കൈൽ ജയ്മിസൻ (11 പന്തിൽ ആറ്), അജാസ് പട്ടേൽ (18 പന്തിൽ ഏഴ്) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തി.



