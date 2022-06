രാജസ്ഥാൻ ഫൈനലിൽ തോറ്റങ്കിലെന്താ, മറ്റു ടീമുകൾക്കായി താരങ്ങളെല്ലാം പെരും കളി!

ലണ്ടൻ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 15–ാം സീസണിൽ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനോടു കീഴടങ്ങിയെങ്കിലും, രാജസ്ഥാൻ ക്യാംപ് വിട്ടതിനു പിന്നാലെ മറ്റിടങ്ങളിൽ തിളങ്ങി രാജസ്ഥാന്റെ വിദേശ താരങ്ങൾ. ഐപിഎലിനു പിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ട്വന്റി20 ബ്ലാസ്റ്റിൽ കളിക്കാനായി എത്തിയ രാജസ്ഥാന്റെ ന്യൂസീലൻഡ് താരം ജിമ്മി നീഷം ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയപ്പോൾ, വിൻഡീസിന്റെ ഓബദ് മക്കോയ് ബോളിങ്ങിൽ കരുത്തുകാട്ടി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ന്യൂസീലൻഡിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ട്രെന്റ് ബോൾട്ടാണ് കരുത്തു കാട്ടിയ മറ്റൊരു താരം.

രാജസ്ഥാൻ ടീമിൽ അവസരങ്ങൾ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും, ട്വന്റി20 ബ്ലാസ്റ്റിൽ നോർത്താംപ്ടൺഷയറിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ നീഷം, 30 പന്തിൽനിന്ന് പുറത്താകാതെ 75 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത് ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. അഞ്ച് ഫോറും ആറു സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നീഷമിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. പിന്നീട് മൂന്ന് ഓവറിൽ 26 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് രണ്ടു വിക്കറ്റും പിഴുതാണ് നീഷം കരുത്തുകാട്ടിയത്. സെഞ്ചുറി നേടിയ ഓസീസ് താരം ക്രിസ് ലിന്നിനൊപ്പം 53 പന്തിൽനിന്ന് 118 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ നീഷമിന്റെ കരുത്തിൽ ടീം നേടിയത് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 227 റൺസ്. ലെസ്റ്റർഷയറിന്റെ മറുപടി ഒൻപതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 185 റൺസിൽ അവസാനിച്ചതോടെ വിജയം 42 റൺസിന്.

ഇതേ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന സസെക്സിനു വേണ്ടിയാണ് വിൻഡീസുകാരനായ രാജസ്ഥാൻ താരം ഓബദ് മക്കോയ് തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. സോമർസെറ്റിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത സസെക്സ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 216 റൺസ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ സോമർസെറ്റ് 169 റൺസിന് പുറത്തായി. സോമർസെറ്റിനെ എറിഞ്ഞൊതുക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഓബദ് മക്കോയ് തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ വീഴ്ത്തിയത് അഞ്ച് വിക്കറ്റ്. നാല് ഓവറിൽ 33 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയാണ് മക്കോയ് അഞ്ച് വിക്കറ്റെടുത്തത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരമായിരുന്ന ടൈമൽ മിൽസ് 3.5 ഓവറിൽ 32 റൺസ് വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

വിഖ്യാതമായ ലോർഡ്സ് മൈതാനത്ത് ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കുന്ന ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിനായിട്ടാണ് ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ന്യൂസീലൻഡ് 40 ഓവറിൽ 132 റൺസിനു പുറത്തായെങ്കിലും, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അതേ നാണയത്തിലാണ് തിരിച്ചടിച്ചത്. ആദ്യ ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 36 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 116 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. കിവീസിനായി ഏറ്റവുമധികം തിളങ്ങിയത് ബോൾട്ട് തന്നെ. 10 ഓവറിൽ നാലു മെയ്ഡൻ ഓവറുകൾ സഹിതം 15 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി വീഴ്ത്തിയത് രണ്ടു വിക്കറ്റ്!

English Summary: Rajasthan Royals Players Perform Well For Other Teams After IPL 2022